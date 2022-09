Jaké dojmy máte přímo tady, ve vaší síni slávy?

Když jsem sem jela na setkání, tak jsem nevěděla, co tady můžu čekat. Když jsem si prošla kóji, tak mě to neuvěřitelně nadchlo. Toto samozřejmě pro mě nikdo nikdy neudělal. Jsem moc ráda, že někdo vymyslel tento nápad. A jsem hrozně ráda, že nás tady mají rádi, a že to vybudovali. Je to takový můj sklepní pomník. (úsměv) Je to nádherné.

Když se podíváte na ty kombinézy, vzpomenete si na úspěchy, kterých jste v nich dosáhla?

Samozřejmě měníme designy, tak vím, ve kterém čtyřletém cyklu jsem v dané kombinéze závodila a se kterým úspěchem ji spojit. Třeba tato kombinéza je z let 2018, 2019, kdy jsem zajela světový rekord na tři a pět kilometrů v Kanadě. Tady vedle je naopak náš design cyklistického trikotu, takže z něj mám vzpomínky na kolo. Věci jsou tady téměř za celou kariéru, dokonce brusle jsou úplně ze začátků.

A jaké pocity nebo vzpomínky máte na českou vlajku s nápisem Martino, vítáme vás ve Velkých Pavlovicích?

Konkrétně do Velkých Pavlovic jsem jezdila už patnáct let zpátky přímo k Pešákům. Mám to tady velice ráda. Zdejší okolí mám prokoumaný. Chtěla bych jim tak poděkovat i za to, že mi tuto krajinu a oblast ukázali. Už jsem tady mezi vinicemi také něco naběhala, takže jsme byli i na Kozím hrádku a tak dále. Mám to tady spojené s kamarády a známými, o kterých vím, že celou mou kariéru stojí za mnou. Za to jsem jim moc vděčná. Když se pak na ledě dostaví úspěch, a podívám se kolem, tak to snad ani není možné, když vidím, odkud tam za mnou přijeli, a že stojí stále za mnou.

Ve vinném sklepě se nemůžu nezeptat: Špičková sportovkyně a víno, jak to jde do sebe?

Mám víno hrozně ráda. Samozřejmě v průběhu sezony je to jen decka, třeba po závodě. Po sezoně mám víno velice ráda, takže si ráda otevřu lahvinku. Posedím si při ní s kamarády nebo s rodinou a popovídáme si. Co se týče vína, jsem jednoznačně jeho velký fanoušek a milovník.

Takže jste ráda, že se síň sláva propojila s vínem?

Určitě. Jsem velmi ráda, že to někdo vymyslel a udělal to. Nedokázala jsme si to představit. Když to vidím na vlastní oči, tak je to nádhera a pro mě velká pocta.

