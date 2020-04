Do roku 2024 vyjede Draků, jak se stroje jmenují, z dílen až jednačtyřicet. „Je to další velký krok pro pohodlí cestujících zejména v letních měsících,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kromě klimatizace v prostoru pro cestující je další předností vozů i fakt, že jsou kompletně nízkopodlažní. Přístup do vozidla je tedy všemi dveřmi bezbariérový. Dalšími výhodami je vysoká teplotní a hluková izolace vozidel a USB nabíječky.

„Na montáži tramvají se v ústředních dílnách podílí pracovníci téměř všech profesí. Celkem se kompletace v různých fázích účastní přibližně čtyřicet zámečníků, třicet elektrikářů, osm stolařů, pět lakýrníků a pět soustružníků. Při montáži byly nejobtížnější začátky, kdy se naši lidé museli seznámit se zcela novou koncepcí vozidla, která je zcela odlišná od předchozích,“ přiblížil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Prvním oficiálním pasažérem se stala brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Jsem velmi pyšná, že v brněnském dopravním podniku umíme sami sestavovat vozy a oceňuji úsilí, které do projektu zaměstnanci dopravního podniku vkládají. V posledních týdnech tyto tramvaje můžeme vídat s rouškou, zůstanou tak i symbolem této nelehké doby,“ uvedla primátorka.

Do provozu s cestujícími do poloviny května vyjede i druhá tramvaj Drak, na zkušební jízdy se v nejbližší době vydá v pořadí třetí vůz. V letošním roce by jich mělo do ulic vyrazit dalších šest. „Cestující se s nimi nejčastěji svezou na lince 4," sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Draci v číslech:

• 1,4 miliard korun – to je cena za celý projekt Tramvaj pro Brno

• 31 – tolik tun váží jedna tramvaj bez cestujících

• 48 – váha vozu při maximální obsazenosti (v tunách)

• 49 – počet míst k sezení

• 122 – počet míst k stání

• 17 – tolik kilometrů kabelů najdete v jednom voze

• 80 – litrů barev padlo na lakování jednoho vozu