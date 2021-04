/FOTO/ Moravský kras je unikátní zimoviště netopýrů. I v evropském měřítku. Žije zde totiž početná kolonie kriticky ohrožených vrápenců malých. Dobrá zpráva je, že právě tomuto druhu se na jihu Moravy daří a jeho stavy stále rostou.

Sčítání netopýrů na zimovištích v jeskyních v Moravském krasu na Blanensku. Na snímcích je sčítání v jeskyni Lidomorna u obce Holštejn. | Foto: Deník/Jan Charvát

Potvrdilo to i poslední sčítání těchto okřídlených savců. Odborníci je v krasu na Blanensku a Brněnsku pravidelně monitorují už bezmála čtyřicet let. „Letos jsme sčítali netopýry v devětatřiceti lokalitách. V pětadvaceti jeskyních v Moravském krasu provádíme pravidelný monitoring už bezmála čtyřicet let. Napočítali jsme v nich zhruba deset tisíc tři sta netopýrů. I s ostatními lokalitami, kde je počítání nepravidelné, jich letos v krasu zimovalo kolem dvanácti tisíc,“ řekl Deníku hlavní koordinátor sčítání Miroslav Kovařík.