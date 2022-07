Na internetu mladík podle svých zkušeností vídává především nesprávné nebo zkreslené informace. Přitom podle výsledků nedávného průzkumu odborníků velká část zúčastněných čerpá informace o sexuální výchově právě z tohoto zdroje. „Přemýšlel jsem nad tím delší dobu, a to vzhledem k tomu, že moje matka se tomuto tématu věnuje a napsala několik knížek na téma sexuální výchova,“ říká Martinec.

Hlavní inspirací pro výběr tohoto tématu pro Martince byla možnost využít různých tištěných podkladů. Ať už samotné sexuální výchovy, anebo ilustrací z knížek. Dalším implusem byl jeho zájem o programování, konkrétně webových stránek. "Proto mě napadlo, že tvorba něčeho takového pro mně rozhodně nebude obtížná. A zároveň se při tom naučím něčemu novému,“ říká student gymnázia.

Zájemci na webu najdou například informace o tělesných změnách v dospívání, pohlavních orgánech, hygieně, výživě, sexu i vztazích. "Webové stránky mohou posloužit i jako pomoc pro učitele, kteří sexuální výchovu vyučují nebo chtějí vyučovat. Mohou fungovat také jako zdroj pro další práce na toto téma,“ sděluje mladík.

Téma sexuální výchovy probíral mladý muž se svou matkou, která je lékařka, už v předškolním věku. "Pamatuji si, že jsme si jednoho dne k tomuto tématu sedli a popovídali,“ vzpomíná Martinec. Na základě hovoru pak jeho matka napsala knihu.

Brněnský student patří mezi patnáct procent lidí, kteří se nejvíce o sexu dozvěděli z domu. "Ve škole jsem se toho příliš mnoho nedozvěděl, informace, které jsem tam získal, ať už od spolužáků, nebo z výchovy, pro mě nebyly nějak relevantní,“ přiznává Martinec.

I když hovory o tomto tématu mohou být pro některé rodiče nepříjemné či dokonce trapné, odborníci radí začít s přiměřenou formou informací o sexuální výchově už u předškoláků. "Určité procento rodičů podle mého názoru obecně nedbá na řádnou výchovu svých dětí. Ovšem daleko častěji to může být tím, že se jedná o tabuizované téma, které by mohlo být rodičům nepříjemné probírat s jejich dítětem. Kdy to je pro obě strany takové trošku trapné,“ zmiňuje Martinec.

Připouští, že v určitém věku si říkal, že probírat osobně s rodičem některé informace může být trochu nepříjemné.