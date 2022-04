Vyčištění skončilo spolu s vegetačním klidem k poslednímu březnu. „Na místě se ještě nachází dřevo, které budeme postupně odvážet. Do čtrnácti dnů bychom pak chtěli celý areál oplotit a zabezpečit. Věřím, že bychom mohli být snad hotoví už v příštím týdnu,“ nastínil pro Deník Rovnost nejbližší práce vedoucí oddělení developerských projektů společnosti Jiří Šetina.

Nutné bude také odvézt množství komunálního odpadu, který se stále v útrobách budov nachází. „Odvozu a separaci odpadu se teď bude věnovat kolega. Zvenčí to není vidět, ale odhaduji, že odsud vyvezeme tak deset plných tatrovek,“ překvapil Šetina.

Chystá se bourání

Nový vlastník nyní pracuje i na demoličním výměru. A to tak, aby stavební dělníci mohli už do začátku letních prázdnin začít s bouráním. „Ideální by bylo, kdybychom měli do té doby většinu budov kromě věží zbořených. Poté bychom si dali pauzu, abychom v létě zbytečně neprášili a nerušili lidi. Demolici bychom pak kompletně dokončili v září,“ popsal vedoucí developerských projektů.

Lesníci pak mají v plánu ještě vyčištění mlýnského náhonu. Především od padlých dřevin.

Na místě Vranova mlýna má vzniknout Resort Zámecký mlýn. Pohledově má i v budoucnu zůstat zachovaná silueta původních budov. Možná už do tří let zde vyrostou desítky bytů, přibude nová kavárna a uvažuje se i o galerii. „Chceme k projektu přistoupit zodpovědně, rádi bychom do devíti měsíců pořídili studii, do roku a půl pak projektovou dokumentaci a do tří let bychom rádi měli většinu objektů hotovou,“ uvedl již na začátku března Šetina,

Projekt to má být nákladný. „Investici odhadujeme mezi dvěma sty padesáti až třemi sty miliony korun,“ naznačil před časem zástupce stavební firmy Plus.

Na postupující práce u chátrajícího Vranova mlýna se pravidelně chodí dívat také břeclavský starosta Svatopluk Pěček. „Za posledních třicet let to tady jen zarůstalo. Překvapilo mě, jak působivě to teď vypadá. Moc se mi to líbí,“ pochvaloval si.