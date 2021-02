/VIDEO/ Důchodci starší osmdesáti let u praktických lékařů vakcínu proti koronaviru prozatím nedostanou. Podle úterního vyjádření jihomoravského hejtmana Jana Grolicha tuto možnost zakázala vláda, i když s ní počítala vládní očkovací strategie a v kraji na ni byli praktici připravení. Premiér Andrej Babiš Grolichovo vyjádření odmítl.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

O zákazu očkování u praktiků informoval Grolich po dopoledním jednání hejtmanů, premiéra a ministra zdravotnictví Jana Blatného. Vyjádření k vládnímu zákazu na sociálních sítích doprovodil nechápavým tlučením hlavou do zdi. „Nechápu to a štve mě to. Premiér nám na videokonferenci řekl, že pokud se praktici zapojí, tak až poté, co se naočkují prioritní skupiny. V nich jsou ale především důchodci, pro které je očkování u jejich lékařů nejvhodnější. Je to úplně naruby,“ kritizoval po poledni Grolich.