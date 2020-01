„Zejména chceme nahradit křížence topolů kanadských dlouhověkými a geograficky původními druhy stromů,“ řekl podivínský starosta Martin Důbrava.

Vykácet nechalo město 123 stromů ve špatném zdravotním stavu, které byly proschlé, oslabené jmelím, a jejichž koruny se rozlamovaly. Současně s tím odstranili i keře. „Některé stromy jsme ořezali na torzo, kmeny jsme ponechali na místě, aby mohly sloužit jako úkryt hmyzu a plazům,“ přiblížil starosta.

Akce, která začala v říjnu loňského roku, a na kterou se Podivínským podařilo získat více než dvoumilionovou dotaci, obsáhne území o rozloze 3,2 hektaru. „Vysadíme na 874 stromů a odrostků a přes tři tisíce metrů čtverečních keřů. Ochranné oplocení bude měřit dva a půl kilometru,“ vyjmenoval Důbrava.

Autorem projektové dokumentace je zahradní Ateliér Krejčiříkovi z Valtic. „Zhotovitelem je vítěz výběrové řízení firma Strommy company, která se kromě provedení práce postará i po další tři roky o následnou péči,“ sdělil starosta.

Do zeleně v posledních čtyřech letech investovali také ve Znojmě. Nejprve obnovili v roce 2016 Dolní park za bezmála dvanáct milionů. Předloni na podzim pak v první etapě za pět milionů korun obnovili přes devadesát let starý Jubilejní park. „Jde o dílo jednoho z nejdůležitějších zahradních architektů té doby Josefa Kumpána. Usilujeme o co nejvěrnější obnovu podle dochovaných projektů,“ uvedl tehdy šéf týmu projektantů Pavel Šimek.