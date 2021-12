Muž v maskáčové bundě se už pomalu dostává na řadu a nechce stát frontu znovu. „Jenom si dovolím nakoupit jídlo pro dítě," říká. Pak jde skutečně se strážníkem stranou a uvědomuje si své provinění. Ostatně respirátor si nasadil na nos a ústa hned po oslovení.

Ve výpravní budově hlavního nádraží se pohybují v sobotu po půl jedné odpoledne desítky lidí, většina má ochranu obličeje. „Podívej se, ten nemá respirátor vůbec," ukazuje žena své kamarádce.

Bez respirátorů je pouze minimum procházejících. I ti, kteří na respirátor zapomenou, hned po spatření strážníka automaticky ochranu úst a nosu nasazují. „Dejte si ten respirátor i na nos. Jinak jakoby jste ho ani neměl," upozorňuje další strážník muže stojícího u zdi.

Strážníkům neuniká ani mladík mladík v čepici, který nakupoval v trafice. „V jednu hodinu mi jede vlak," zmiňuje.

Městští policisté mu chtějí vyjít co nejvíce vstříc, aby mladíkovi dopravní prostředek neujel. „Tak to musíme udělat co nejdříve. Pokud spěcháte, občanka je nejrychlejší," poznamenává strážník.

Po kontrole totožnosti a zjištění, že toto vládní opatření v minulosti neporušil, strážníci mladíka propouští. „Tentokrát to bude domluva. Kolega vám vrátí doklad totožnosti a doufám, že vlak stíháte," sděluje muž v uniformě.

Z budovy hlavního nádraží se strážníci přesunují do obchodního centra Dornych. Tam si všímají skupiny cizinců, kteří nemají nasazený respirátor. „Máte mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo jiným ochranným prostředkem. Všichni tři jste to nerespektovali. Stali jste se důvodně podezřelí ze spáchání přestupku. Projedu vaše lustrace a pak to spolu nějak rozumně vyřešíme," oznamuje jim jeden z členů hlídky.

Hlídky městské policie vyráží na kontrolu také do obchodního centra Vaňkovka. Případy neřeší hned represí. „Když strážník vidí, že člověk jenom zapomněl, případ mohou řešit domluvou. Pakliže dojde k většímu provinění, člověk si odmítá respirátor nasadit nebo odmítá s hlídkou spolupracovat, strážníci mohou uložit pokutu na místě až do výše deseti tisíc korun," přibližuje mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Strážníci také vnímají, že lidé už jsou unavení a někdy reagují podrážděněji. „Opatření trvají dlouho. Vůle dodržovat mimořádná opatření už klesá. Nicméně nevnímáme situaci jako kritickou, ale lidé, kteří to odmítali od začátku, dávají nevoli najevo více než dříve," podotýká Skřivánková.

Třeba na Zelném trhu se zaměřují i na pití alkoholu na veřejnosti, které je rovněž zakázané.

Při velké akci se v sobotu od rána až do pozdního večera zaměřuje na nošení respirátorů a nanoroušek v brněnských ulicích třicítka strážníků. Do třetí hodiny odpoledne registrují pětasedmdesát přestupků na stovce zkontrolovaných míst.

V kontrolách pokračují i jihomoravští policisté. „Po desáté hodině večer jsou otevřeny i některé restaurace. Řešíme tuto problematiku nejčastěji oznámením správnímu orgánu, padají ale také pokuty přímo na místě. Horní hranice je deset tisíc korun," nastiňuje policejní mluvčí Pavel Šváb.