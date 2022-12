„Je na ní asi půlmetrová upravená vrstva technického sněhu. Jedeme už naplno, ale návštěvnost je zatím slabší. Více lidí začne tradičně najíždět až po vánočních svátcích. Řada z nich chce otestovat lyže a prkna, co dostali pod stromečkem. Pak už je na svahu frmol,“ řekl Deníku správce olešnického areálu Jiří Kotlán.

Otevřeno tam mají i na Štědrý den od osmi do dvou. Na Silvestra jedou vleky od osmi ráno do šesti večer a o den později od devíti do sedmi. Přístupná je restaurace i půjčovna lyží. Speciální akci na závěr roku tam zatím neplánují. Jízdné zdražilo oproti loňsku zhruba o dvanáct procent. Deset jízd tam přijde na 240 korun. Hodinové jízdné pak na 350 korun.

Vánoční pohádky: novinku Krakonošovo tajemství natáčeli v Moravském krasu

Na severu Blanenska si už byl zajezdit na skibobu například Stanislav Kříž z Velatic na Brněnsku. „Těšil jsem se na to celý týden. Na prkně a lyžích umím. Jsem duší biker a skibob je pro mě taková výhra na zimu. Užiju si na něm daleko víc než na lyžích. Poskládal jsem si ho před čtyřmi pěti lety,“ řekl muž.

Lyžování v Hodoníně

Nasněženo mají také v sousedním Hodoníně, kde zatím funguje hlavní vlek a dětský svah. Stejně jako v Olešnici budou mít otevřeno v závěru roku i ve sváteční dny a na Silvestra. Jen na Štědrý den se tam bude lyžovat do dvou odpoledne.

„Okolo Štědrého dne moc lidí na lyže nejezdí. Uvidíme, jak to bude letos. Nasněženo máme a pokud začnou lyžaři přijíždět ve větším, rozhrneme hromady technického sněhu i na novou objízdnou sjezdovku. To je otázka několika hodin. Má přijít obleva a déšť, zatím tedy s rozhrnováním vyčkáváme. Ostatní služby už jedou na svahu naplno,“ vysvětloval za provozovatele sjezdovky Vlastimil Jílek.

Ceny v Hodoníně v nové sezoně navýšili o deset procent. V přepočtu je jedna jízda dražší asi o dvě koruny. Za deset jízd lyžaři zaplatí 210 korun. Hodinové jízdné je pak přijde na 220 korun. Pro návštěvníky mají letos připravené velké lákadlo: novou objízdnou sjezdovku. Nejen nejmladším lyžařům a začátečníkům umožní vyhnout se nejprudšímu úseku.

„Večerní lyžování omezovat neplánujeme. Jen pokud by klesla poptávka. Našim největším cílem je dopřát lidem sezonu i za tu cenu, že bychom nic nevydělali. Jen se nechceme dostat do červených čísel,“ řekl již dříve Jílek.

Břeclavko a Hodonínsko

Lyžuje se také na sjezdovce v Němčičkách na Břeclavsku. Tam podle informací na webu TJ Sport Němčičky leží třicet centimetrů sněhu. Tento týden se ve všední dny jezdilo od devíti do čtyř odpoledne. Na Štědrý den mají zavřeno. Jak to bude v dalších dnech, zatím není jasné. „Provozní dobu upravujeme operativně,“ stojí na stránkách.

„Most je perfektní.“ Lidé v Blansku chválí stavbu století, už po ní jezdí auta

Ve Skiparku Filipov na Hodonínsku zatím funguje jen lyžařská škola. S otevřením vleků na hlavní sjezdovce vyčkávají. „Počkáme, co s tím udělá obleva a jestli ještě nezačne pršet. Technického sněhu máme dost, ale dosud jsme ho nerozhrnovali po celém svahu. Zatím je předpoklad, že otevřeme v úterý sedmadvacátého,“ řekl šéf areálu Luboš Žák.

Běžkování na Blanensku

Sněhová nadílka v polovině prosince nabídla skvělé podmínky také na běžky. Uplynulý víkend mířily davy příznivců dlouhé stopy například na Drahanskou vrchovinu, kde jsou na Blanensku v okolí obcí Suchý, Kořenec, Benešov a Velenov pravidelně upravované stopy. Po několika dnech ideálních podmínek se však počasí zhoršilo. A podle webu věnovanému těmto okruhům jsou aktuálně nesjízdné.

„O víkendu, v pondělí a ještě v úterý to byla na běžkách v okolí Suchého paráda. Pak do stop napršelo a udělala se ledovka. Hodně to klouže a není to ono. Některé jsou pak zaváté,“ oznámil ve čtvrtek starosta obce Suchý Jakub Hlubinka.