Nyní se v Brně necítí příliš bezpečně kvůli své národnosti. Z obavy nechce ani zveřejňovat svou fotografii. „Nás Rusů se nikdo na nic neptal, a teď jsme obviňováni z války. Celý svět na nás hledí jako na ty špatné, na ty, kteří to celé zavinili. Chtěla bych, aby lidé věděli, že my jsme si to nevybrali,“ poznamenává se smutkem mladá slečna.

Podle ní řada Rusů odjíždí ze země do Evropy za lepším životem, protože v Rusku slova a činy mladého člověka nemají žádnou moc. Ivashková často chodívala na demonstrace, snažila se o změnu jako mnoho zapálených mladých lidí.

Změna však nenastala, naopak přišla válka. I kdyby demonstrace byly účinné, povzbuzovat k účasti na nich své přátelé nechce. „Je to nepopsatelné, čekat co bude dál, jestli tě zatknou, nebo zbijí, je to doslova ruská ruleta. Bojíš se, aby tě někdo nevyfotil, protože to s sebou může nést následky,“ dokládá vysokoškolačka.

Ruská média jsou podle ní regulována pouze na ty informace, které se zrovna hodí, pečlivě se vybírá co se zveřejní a co bude naopak cenzurováno. „Především starší lidé mají milnou představu o tom, co se děje, neumí správně rozlišovat relevantní informace,“ myslí si studentka.

Ivashková má spoustu přátel i mezi Ukrajinci, především mezi studenty. „Navzájem se podporujeme a jsme tu pro sebe. Rozumíme tomu, že za to nemůže nikdo z nás. Prožíváme úplně stejné emoce a strach, dotýká se to obou stran a Rusům se to nelíbí stejně jako Ukrajincům. Všichni chceme totéž, aby to celé skončilo,“ prohlašuje.

