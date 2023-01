Syn sice nastoupil do školy, občas ale situace v ní nezvládal a matka si jej musela jet vyzvednout. „Bylo to třeba tak jednou za tři týdny, ale můj poslední zaměstnavatel s tím měl velký problém. Z práce jsem musela odejít a bylo mi jasné, že další povolání na plný úvazek se mi bude hledat těžko," popisuje Jurišová, která v té době pracovala jako personalistka.

Monty Python v Brně: švihlou chůzí si fanoušci připomněli legendární komiky

S manželem tedy rozjeli podnikání, které vycházelo z potřeb jejich syna. Ten měl totiž už od malička problémy s kousáním věcí. „Byl schopný rozkousat balení pastelek za jeden týden. Když mu byly čtyři roky, všimla jsem si, že má poměrně hodně rozkousanou masivní postel a hledala, co mu mám dát," vzpomíná Markova matka. Po dlouhém hledání našla na americkém trhu kousátko pro větší děti, které ve formě přívěšku na krk slouží právě pro uspokojení této potřeby u dětí školkového a školního věku. Protože jí terapeuti, ke kterým se synem chodila, říkali, že podobný problém mají i některé ostatní děti, rozhodla se kousáky prodávat i v Česku.

Začala se v oblasti logopedie a speciální pedagogiky více vzdělávat a protože ji speciální pedagogika velmi zaujala, vystudovala ji posléze na Masarykově univerzitě. „Měla jsem potřebu ještě víc pomáhat. Pro děti s Aspergerovým syndromem tady není téměř nic, protože se na první pohled jeví jako úplně normální. Řekla jsem si hele, to by bylo fajn, kdyby existovalo centrum, kam bych přišla, řekla bych, jaký mám problém a společně bychom našli řešení," vysvětluje bývalá personalistka. A tak v Kuřimi založila centrum speciálně pedagogické podpory Kouzelen.

Podle vlastních slov Dagmar Jurišové jde o na Jižní Moravě a Vysočině unikátní centrum pro děti, které nezapadají do žádné škatulky. „Například dítě s dyslexií dostane podpůrná opatření, která spočívají hlavně v úlevách. Nikdo vám neřekne, kam s ním jít a co s ním dělat, občas dostanou pomůcky, nebo hodinu speciálně pedagogické podpory týdně, která ve většině případů spočívá v drilování čtení a děti ji vnímají jako další školu navíc, " říká.

Dvě školačky se v Pohořelicích přiotrávily oxidem uhelnatým, odvezla je sanitka

S dětmi v centru spolu s odborníky pracuje například na bázi multismyslové terapie, neurovývojové stimulace nebo felinoterapie s kocourem Rafaelem. K dispozici je také výtvarný kroužek arteterapie. „Ten je skvělý pro děti, které se rodiče bojí pustit do běžného kolektivu. Tady se cítí v bezpečí a nikdo se jim neposmívá," doplňuje Jurišová.

Zajímavostí je nový online kurz, který letos v centru Kouzelen vytvořili. Pomocí něj se rodiče dětí s poruchou příjmu potravy učí jak s nimi pracovat. „Dítě, které je vybíravé nemusí být vždy rozmazlené, ale může mít takzvanou pediatrickou poruchu příjmu potravy," tvrdí zakladatelka centra. Takové děti podle ní mají problémy s tím, jak jídlo působí na jejich smysly. Díky struktuře, konzistenci, vůni nebo třeba barvě jídla potom tyto pokrmy odmítají. Kurz je rozvržen do šesti týdnů. Ty jsou zaměřeny mimo jiné na zkoumání jídla. V jedné z aktivit děti například nejprve zváží celé rajče, pak z něj vymačkají rukou šťávou a zváží znovu. Cílem kurzu je postupně rozšířit škálu potravin, které děti sní.

Centrum funguje formou individuálních návštěv rodičů s dětmi. Doučování probíhá přes tělo a fyzické prožitky tak, jak to dětem se speciálními potřebami vyhovuje. „Tam, kde to papírem končí, to u nás teprve začíná. Po stanovení diagnózy a nejen tehdy pracujeme na tom, aby děti zvládly své deficity," komentuje Jurišová.

Centrum můžou navštěvovat děti od dvou do šestnácti let. Snaží se poskytnout podporu nejen dětem ale i rodičům. Pro ně od nového roku spustili službu Vlídné rozhovory, kterou využívají jako podpůrnou aktivitu, která jim pomáhá srovnat si myšlenky a nalézt řešení či úlevu v nesnadných životních situacích.