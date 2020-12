Na dva tábory se po posledním zasedání rozdělilo valtické zastupitelstvo. Důvodem je navýšení ubytovacího poplatku na nejvyšší možnou mez.

Za den pobytu ve městě tak nově turista zaplatí namísto jednadvaceti rovných padesát korun.

Zastupitelé vyhověli návrhu finančního výboru města. Jeho hlasitým odpůrcem byl starosta Pavel Trojan. „Částka se mi zdá nepřiměřená. Navrhoval jsem navýšení na třicet korun. Pokud půjdeme hned na možné maximum, konkurenceschopnost města klesne. Vždyť i v Českém Krumlově lidé zaplatí za den třicet korun. V Mikulově uvažují o navýšení na pětatřicet korun a Praha má jen jednadvacet,“ argumentoval starosta.

Takto výrazné navýšení vnímá vůči turistům jako nemorální. „Nehledě na to, že pro mnohé lidi to může být důvod, proč se ve městě neubytovat. Musíme si uvědomit, že vyspat se lze nejen ve Valticích, ale i v okolních obcích jako Sedlec, Bulhary či Hlohovec. Když turistům napálíme poplatky, mám obavu, aby sem vůbec jezdili. Ne všichni, co k nám přijedou, volí luxusní ubytování. K turisticky nenáročnému pokoji za tři sta padesát korun je pak taková přirážka pořádně znát,“ poukázal Trojan.

Navrhovatelé však navýšení hájí s tím, že je důležité chovat se tržně a využít atraktivitu města v Lednicko-valtickém areálu. „Nebáli jsme se to zvednout na padesát korun. Nemyslíme si, že devětadvacet korun navíc bude pro turistu důvodem, proč nejezdit do Valtic. Pan starosta srovnává nesrovnatelné. Lednice navíc rozšiřuje a rozvíjí lázeňství. Tam jdou peníze přes jiné platební kanály, například přes pojišťovny,“ oponoval opoziční zastupitel a člen finančního výboru Aleš Hofman.

Výhodnější by byl paušál

Ten se také domnívá, že výhodnější by pro město byla paušální platba. „Před pár lety jsme ji navrhli a také schválili. Současní koaliční partneři říkali, že tisíc korun za lůžko za rok je hodně. Zatímco roky předtím městu plynulo do kasy v průměru pět set dvacet tisíc, poté to bylo milion dvě stě. Ze strany ubytovatelů jsme také nezaznamenali žádné připomínky,“ připomněl Hofman.

Proti navýšení poplatku je například i Valtičanka Martina Štejdířová. „Je to horší jak v Praze. Už nevědí, kde by vydělali. Byla bych pro, kdyby vydělávali a ve městě to bylo někde vidět. Což ovšem není,“ rozčilovala se.

O devět korun se zvedne také ubytovací poplatek v Lednici. „Návrh na zvýšení ale teprve musí projít přes zastupitelstvo. Probírali jsme to opakovaně, doporučení rady bylo navýšit jej na třicet korun. Zdá se nám to rozumné,“ popsal starosta obce Libor Kabát.

Z jednadvaceti na pětatřicet korun se má podle obecně závazné vyhlášky zvednout sazba v Mikulově. „Do zastupitelstva však jde návrh na ponechání jednadvaceti korun s ohledem na současnou situaci s koronavirem. Cílem je podpořit turismus ve městě. Zvýšení poplatku by nám naopak mohlo uškodit,“ zdůvodnil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Ubytovací taxu oproti tomu vůbec nemusejí platit turisté v nedalekém Hodoníně. „Město místní poplatek za ubytování zavedený nemá a ani jej pro rok 2021 nezavede. Důvodem je především podpora turistického ruchu,“ sdělila mluvčí tamní radnice Petra Kotásková.