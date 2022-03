Při přijímání musí pacientky doložit různé doklady. „ Potřebujeme jejich cestovní pas s datem vstupu do Evropské unie a speciální vízum. Nejlépe také co nejvíce informací, jako například místo pobytu a kontakty na rodinné příslušníky," řekla mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.

Těhotné ženy následně dostane do ambulantní péče gynekolog, který jim poskytne potřebnou předporodní péči a udělá průběžnou kontrolu. „Ženy mají speciální vízum a tím pádem i pojistné v rámci České republiky. Péče proto zahrnuje vše, co mají místní pacientky," ujistila Plachá.

SOS z asistenčního centra v Brně: chybí hygienické potřeby pro uprchlíky

První žena prchající před válkou na Ukrajině už porodila dítě v úterý v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří. Dívka dostala jméno Anastasia.

Pomoc i poradna

O ženy před porodem, které přijely do Brna z Ukrajiny, pečuje také ženský vzdělávací spolek Vesna úzce spolupracující s Ukrajinskou iniciativou Jihomoravského kraje. Poskytuje i humanitární pomoc. „Jsme na to dobře připraveni. Pracovali jsme se samoživitelkami a matkami v nouzi už dříve, takže máme zkušenosti a víme, jak na to," řekla ředitelka ženského vzdělávacího ústavu Vesna Barbora Antonová.

Ústav nyní rozšiřuje pracovní tým i o odborníky v oblasti logopedie či psychologie. „Mimo hmotnou pomoc se chceme zaměřit i na jemnější aktivity, jako jsou například aktivity pro děti a mládež nebo psychologická a poradenská pomoc," doplnila Antonová.

Spolek tak spustil nový systém pod názvem Adopce ukrajinských rodin. „Střádáme nabídky brněnských a okolních rodin, které nabízí, že si vezmou ukrajinskou rodinu pod patronát. Systém by měl zajistit lepší začlenění ukrajinských přistěhovalců do naší společnosti. Takzvaně adoptivní rodina by tak mohla pomáhat nejen s hlídáním dětí, ale i radit kam k lékaři, kde sehnat práci a seznámit rodinu s místním prostředím," upřesnila ředitelka Vesny.

Služby spolku využívá například Katerina Murhová ze Zakarpatské Ukrajiny. „Vesnu nám doporučili známí, když jsme sem přijeli. Dali nám tu kočárek, spoustu plínek, oblečení pro děti, základní hygienu, kartáčky na zuby a pasty. Ve středu jsme se tu stavili i za sladkostmi, dětem to udělalo obrovskou radost," vyprávěla žena.

BOŽENA KOVALYSHYN