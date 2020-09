Na lidech v Brně chtějí testovat vakcínu proti koronaviru. Jednají s výrobcem

/ANKETA/ Odborníci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jednají o možnosti zapojit se do testování nové vakcíny proti Covidu. Do studie by zapojily řádově stovky dobrovolníků.

Odborníci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jednají o možnosti zapojit se do testování nové vakcíny proti Covidu. | Foto: Archiv FNUSA