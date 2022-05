Prvních dvacet minut bylo podle ní v Tišnově nejdramatičtějších. „Závažnost jsme zjistili až na místě. Hned po vstupu do domu jsme našli mladou ženu, která ležela v louži krve s těžkými poraněními hlavy. Poté nám policisté sdělili, že jsou v domě další dva zranění. V jednu chvíli jsme tam měli tři lidi v kritickém stavu. Museli jsme je napojit na plicní ventilaci, uvést do umělého spánku a rychle přepravit do traumatologických center, protože výrazně krváceli,“ vzpomíná lékařka.

Posádky sanitek obvykle nejsou na situace takového rozsahu vybavené. Problém byl zejména v počtu lidí vyžadujících akutní pomoc. „Bylo to celé velmi stresující, protože nás tam na začátku bylo hrozně málo, pouze já a dva záchranáři. Navíc i materiálu bylo velmi omezené množství. Druhá posádka nám nemohla pomoci, protože ti se starali o vážně pořezaného chlapce v tamní hospodě, kam doběhl pro pomoc,“ líčí Richterová. Naštěstí za pár minut na místo dorazili další kolegové.

Všichni lidé napadení sekyrami přežili. „Po útoku zůstali čtyři lidé kriticky zranění a jeden člověk utrpěl středně těžká zranění. Na místě jsme zasahovali zhruba čtyřicet minut, poté následoval transport do nemocnic,“ doplňuje lékařka.

Brňanka ve čtvrtek za dramatický zásah převzala od prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě Zlatý záchranářský kříž. Jedná se o nejvyšší a velmi prestižní ocenění v Česku v oblasti záchrany lidských životů.

„Vnímám to jako obrovské ocenění pro všechny posádky, které tam byly i všechny kolegy ze záchranky. Přebíráme cenu za to, že jsme zachránili lidský život, což je pro mě symbolem naší práce. Pro mě konkrétně to byla velká událost, protože je to mé první ocenění,“ svěřuje se záchranářka.

V současné době navíc studuje na lékařské fakultě brněnské Masarykovy univerzity. „Jsem ve čtvrtém semestru doktorandského studia oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Od roku 2008 pracuji na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace v Dětské nemocnici v Brně. Členem jihomoravské záchranné služby jsem čtyři roky,“ říká.

A co dělá ve volném čase? Matka tří dětí je vášnivá motorkářka. „Jezdím na krásné a rychlé Kawasaki Z650, což je moje srdeční záležitost. Několikrát jsem se jako lékařka zúčastnila různých motocyklových závodů, například Velké ceny Brna. Hodně běhám a hraji na violoncello,“ uzavírá s úsměvem.