Soutěžilo dohromady rekordních 916 vzorků. Výsledky slavnostně vyhlásí organizátoři ve čtvrtek večer na nádvoří zámku Belcredi v brněnské Líšni.

Michlovský získal také ocenění za nejlepší kolekci Velkopavlovické podoblasti. Nejlepší vína z Mikulovské podoblasti mělo ZD Sedlec. Opětovně uspělo také Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic na Hodonínsku. Mělo nejlepší kolekci Slovácké podoblasti. „Ročník 2019 byl výborný, nabídl skvělá vína. Například se Sauvignonem jsme byli šampionem snad na každé letošní výstavě, včetně zahraničí,“ řekl Maňák.

Úspěšný byl v soutěži také Roman Komarov z Ivančic na Brněnsku. „Je to stabilní účastník naší soutěže. V posledních letech jde nahoru. Kolekci vyhrál poprvé,“ poznamenal hlavní organizátor soutěže Dan Mádr.

Komarov má nejlepší kolekci vín Znojemské podoblasti. „Že uspěje tolik vín a budeme nejlepší v naší podoblasti, jsem nečekal. Je to jeden z našich největších úspěchů. Řadím ho na úroveň Salonu vín,“ oznámil šťastný vinař.

Věří, že mu ocenění může pomoci v prodeji. „Dáváme do soutěží vína, abychom byli vidět, úspěch nějaké zákazníky vždycky přinese,“ zmínil Komarov.

Nálepky, které značí úspěch v soutěži, pak mohou zaujmout pozornost zákazníků na pultech vinoték. „Když někdo kupuje víno jako dárek a rozhoduje se mezi dvěma vzorky, většinou se přikloní k medailovému. Část výrobců ale medaile na svá vína nedává vůbec, a to třeba ani ze Salonu vín,“ přiblížil sommeliér Libor Nazarčuk.

Vinaři získávají při hodnocení v Top 77 vín, na rozdíl od jiných soutěží, místo medailí hvězdy. Nejlepší vína porotci ohodnotí od tří do pěti hvězd. „Na plný počet dosáhlo třináct vín, čtyři získalo čtyřiapadesát vzorků včetně dvou zahraničních,“ vyčíslil Mádr.

Top 77 vín, jako jediná vinařská soutěž v České republice, hodnotí a vyhlašuje odděleně suchá a sladká vína. Podle jednoho z hodnotitelů Jaroslava Suského byla chuťově zajímavá například bílá vína loňského ročníku. „Všeobecný trend je, že se hodně zlepšuje technologická kvalita vína. Před deseti patnácti lety to bylo o tom, jestli se víno dá pít nebo ne. Teď to mají degustátoři daleko těžší. Vybírají vynikající vína mezi výbornými. O to těžší je práce degustátora. Musí spíše přemýšlet, za co bod nedá,“ zmínil.

Do soutěže se přihlásilo celkem 151 vinařství. „Jednačtyřicet vinařů bylo nových,“ podotkl další z organizátorů David Mádr.

Odrůdově nejvíce zastoupený byl Ryzlink rýnský se sedmašedesáti vzorky, u červených vítězí Frankovka. Soutěže se zúčastnila také oranžová vína.

Vzorky vín ze Španělska zůstaly čtrnáct dní v karanténě, říká k letošnímu ročníku Top 77 vín zakladatel Dan Mádr

Rekordní počet vzorků letos přihlásili vinaři do soutěže TOP 77 vín České republiky. Celkem soutěžilo 916 vín. Podle zakladatele Dana Mádra se soutěž za dvaadvacet let trvání výrazně změnila. „Moravské vinařství udělalo obrovský skok kupředu v profesionalitě, v kvalitě i v lepším pěstování hroznů,“ říká.



Jak složité bylo hodnocení vín v koronavirové době?

Šli jsme úplně novou cestou. Museli jsme sehnat degustátory, kteří by hodnotili celý týden, což není jednoduché. Místo dvanácti komisí jsme měli pouze dvě. Posunulo nás to k systému, který chceme zachovat i pro příští roky.



Měli jste problémy s posíláním vín ze zahraničí?

Soutěžila jen desetina zahraničních vín oproti jiným letům. Nechali jsme si poslat vzorky ze Španělska, pak strávily dva týdny v karanténě. Ostatním vinařům, kteří nám vína pravidelně posílají, jsme napsali, že nám ho letos posílat nemusí. Zúčastnili se jen Slováci, někteří dovozci, co tady měli vína, plus jeden Rakušan.



Přesto do soutěže vinaři přihlásili rekordní počet 916 vzorků.

Bylo to tím, že se nekonaly Valtické vinné trhy, které bývají v podobném termínu. Byli jsme jednou z prvních soutěží po koronaviru. Vymysleli jsme i systém hodnocení, abychom splňovali koronavirové předpisy. Včetně rozestupů.



Jaká jsou vína zastoupená v letošní soutěži?

Máme možnost ohodnotit třemi a více hvězdičkami třetinu vín. Letos jsme mohli určitě takto ocenit i polovinu. Přemýšleli jsme i nad úpravou pravidel, ale musíme to zvážit. Každý ročník není tak výborný.



Soutěžila i naturální či oranžová vína?

Letos jsme měli určitě alespoň deset těchto naturálních vín. Je to zpestření. Už letos chtěli vyhlásit na tyto vzorky zvláštní kategorii, bude ale až od příštího roku.



V čem se soutěž změnila od svého prvního ročníku?

O pět set procent. Tehdy spousta vinařů začínala, úplně se ve výrobě neorientovala. Za dvaadvacet let udělalo moravské vinařství obrovský skok kupředu v profesionalitě, v kvalitě, v lepším pěstování hroznů. Dříve se soustředili na výnos z hektaru, dnes hrozny redukují. S tím se posouvala i soutěž.



Bude letošní ročník vín podobně kvalitní jako loňský?

Zatím to vypadá slušně. Ale pokud bude dál pršet, vínu to moc neprospěje. Kdyby nyní déšť přestal, ročník může být zase výjimečný.



Jaká jsou specifika jihu Moravy ve výrobě vína oproti zahraničním zemím?

Vína děláme odrůdově, zatímco svět většinou dělá cuvée. Třeba ve Španělsku vyrábí Cabernet Sauvignon, ale nijak zvlášť to nezdůrazňují. Další specifikum je, že počasí, na rozdíl od jižních států, u nás není tak horké. Vínům prospívá střídání teplot. Přes den svítí slunce, v noci jsou nižší teploty. Proto máme vína s pikantní kyselinkou oproti jižním státům.