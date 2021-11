Ve statku Rodinného vinařství Košut totiž právě mobilní plnicí linka z Poysdorfu lahvuje letošní první mladá vína. Košutovi jsou jedinými vinaři z obcí zasažených tornádem, jejichž vína se pyšní známkou Svatomartinské. „Lahvujeme necelých šest tisíc flašek. Víceméně všechny na objednávku. Obvoláváme předem zákazníky, s nimiž se na množství domlouváme. Samozřejmě máme i něco navíc, ale Svatomartinské víno je tak specifické, že se nedá vyrábět do zásoby,“ vypráví ve čtvrtek ráno vinař Luděk Košut.

Řadí se mezi osmdesát vinařů a vinařských firem, kteří letos dají dohromady přesně 328 Svatomartinských vín. Na trhu se jich objeví na 2,2 milionu. „Každý rok lahvujeme na šest až osm tisíc mladých vín. Jen loni jich bylo méně. Kvůli covidu a uzavřeným restauracím,“ říká vinař, který má vinice jak v Moravské Nové Vsi, tak i v sousedních Prušánkách.

Jedenáctého listopadu si fajnšmekři otevřou jeho vína odrůd Muškát moravský, Müller Thurgau, Zweigeltrebe rosé a Modrý Portugal. „Svatomartinské je prvním vínem sklizně, ze kterého se dá odvodit, jaký bude ročník. Ten letošní se tváří slibně. Přestože byl konec léta deštivý a vypadalo to, že cukernatost nebude vysoká, nakonec vše spravilo září a říjen. Říká se, že co neuvaří září, to dopeče říjen. A tak to i bylo. Cukernatost je výborná, a navíc ve vínech zůstala kyselinka, která je dobrá pro delší zrání. Tento ročník by mohl být jedním z nejlepších,“ pochvaluje si Košut.

Jeden hektar vinic na odpis

Když hovoří o konci letošního června, působí klidně, přestože se mu chvěje hlas. „Bylo to náročné. Nevěděli jsme, co bude, jak jsou vinice poškozené, ani jak to s nimi dopadne. Sídlo vinařství máme v Prušánkách, provozovnu ale tady. Stejně tak i sklad techniky, který je v areálu bývalého zemědělského družstva. Poničené byly jak sklady, dvůr, střechy a krovy vinařského statku, tak i zhruba osm hektarů vinic. Z toho jeden hektar je zničený totálně,“ popisuje neoveský vinař.

Rodina se rychle musela rozhodnout, čemu se věnovat nejdříve. „Zda prvně spravovat statek, vinice, nebo sklad. Nejhorší to bylo u vinic. Mnohde byly vyškubané keře, museli jsme převazovat za zelena tažně. Leckde byly tažně polámané a pletiva doničená. Myslím, že se tornádo projeví trošku i na úrodě v příštím roce,“ říká smířlivě Košut.

Dotlučené hrozny

Nejvíce řádění tornáda postihlo odrůdy Müller Thurgau a Sauvignon. „V těch osmi hektarech máme asi šest odrůd. V zasažených vinohradech prakticky nic nezbylo. Hrozny byly dotlučené. Budeme muset vyměnit dráty i sloupky. A uvidíme, co bude s rostlinami. Pokud bude poškození větší jak čtyřicetiprocentní, tak už bude možná lepší celou vinici vyklučit a ne zapěstovávat do ní nové sazenice. Až skončí vegetace, opadne list a my uvidíme holé dřevo, můžeme hodnotit,“ zmiňuje vinař.

Košutovi mají vinohrady vysázené na ploše asi sedmnácti hektarů. Kromě vinohradnictví a vinařství se zabývají také polní výrobou. Na necelých sto padesáti hektarech pěstují kukuřici, pšenici, ječmen a řepku. „V zóně tornáda jsme měli asi čtrnáct hektarů kukuřice, i ta je poničená. Tu ale teprve sklízíme, tak uvidíme,“ podotýká zemědělec s tím, že největší pomocí ze strany lidí je nyní koupě jejich vína.

Košutovi jsou připravení neúnavně pracovat dál. „Vždy přijde něco, s čím se člověk musí vyrovnat. Buď to zvládnete, nebo to nemůžete dělat. A my v tom pokračovat chceme. Vše dáme zase do pořádku,“ usmívá se sympatický muž.