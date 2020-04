Místo útočiště vzácných ptáků kukuřičné pole? Takový je podle všeho osud mokřadu Tály u Uherčic na Břeclavsku. Velkoněmčické zemědělské družstvo Zemos poslalo na asi šest hektarů půdy, která byla poslední roky zčásti zaplavená vodou, traktory.

Traktor zemědělského družstva Zemos z Velkých Němčic kosí rákos v místech mokřadu u Uherčic. | Foto: Deník / Iva Haghofer

Jeho cílem je pozemky uvést do původního stavu. „Půda je velkým dílem zničená, prorostlá rákosím, které musíme nyní zlikvidovat. To nám zabere asi měsíc. Pět let pak potrvá, než z toho bude solidní orná půda,“ uvedl ředitel družstva Zdeněk Horák.