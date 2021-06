Jak doplnil, v letním kině se chystají na všechna omezení kvůli koronaviru. „Zatím to vypadá, že bude celé léto nutnost negativního testu. Na koncerty chceme zajistit žvýkací testy, aby lidé mohli třeba přijít dřív a otestovat se před koncertem přímo na místě,“ doplnil Vojáček. Negativní test na Covid-19 může aktuálně nahradit potvrzení o prodělání nemoci před maximálně 180 dny nebo uplynutí tří týdnů od první dávky očkování.

Už v pondělí v Brně odstartuje festival Jeden svět. Některé z dokumentů o lidských právech Brňané zhlédnou i venku. "Díky rozvolnění opatření dokázali připravit nejenom projekce v tradičním Kině Art, ale i open-air projekce na nádvoří Domu pánů z Kunštátu a novinku v podobě letního kina v parku Lužánky," pozval koordinátor festivalu v Brně Dan Petrucha. Podrobné informace se zájemci dozví na stránkách festivalu.

O něco později letos divákům otevře letní kino na nádvoří radnice Brna-středu v Dominikánské ulici. „Zahajovat letos budeme 9. července a hrát do 27. srpna. Rádi bychom promítali sedm dní v týdnu,“ uvedla mluvčí městské části Kateřina Dobešová. Program zacílí na severské a dokumentární snímky i filmové novinky. První představení sezóny bude zdarma.

Do kina se těší i studentka Petra Hlaváčková, a to především kvůli atmosféře, kterou v tradičním kině nezažije. „Letní kina jsou na pěkných místech, je to pro mě k filmu přidaná hodnota. Navíc se venku bude pravděpodobně dát mnohem volněji dýchat,“ vypověděla studentka.

Na nádvoří Místodržitelského paláce zavítají milovníci artových filmů brněnské Scaly. O prázdninách zatím plánují promítat třikrát týdně. "Co budeme hrát, momentálně řešíme. Teprve se rozjíždí distribuce a v současné situaci není řada filmů, z kterých bychom mohli vybírat, k dispozici. Takže vyčkáváme a budeme sestavovat program podle toho, jak se to pohne," nastínil ředitel brněnského kina Radek Pernica.

Brněnské Kino Art bude tradičně promítat v zahradě vily Löw-Beer. „Chceme s kinem na zahradě pokračovat,“ poznamenal vedoucí kina Milan Šimánek. Sezóna odstartuje 11. června.

Brňané se mohou těšit také na nové letní kino v areálu Nové Zbrojovky.

Příští čtvrtek odstartuje sezóna v letním kině v Boskovicích na Blanensku. „Zatím budeme promítat tak třikrát týdně. Od konce června ale chceme jet denně jako vždy,“ řekl vedoucí kina Tomáš Marvan.

V plánu jsou zatím filmy, které se kvůli koronaviru nestihly na podzim. „Zároveň máme v Boskovicích i festival Jeden Svět, takže některé filmy budou z něj. Čekáme, že se situace rozvolní a distributoři začnou posílat nové filmy do kin. Plánujeme hrát všechny nové blockbustery, animované pohádky,“ doufal.