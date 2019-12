Sen mít řidičský průkaz a řídit auto mají tisíce mladých lidí na jižní Moravě. Ne všichni však úspěšně složí závěrečné zkoušky na první pokus. Vyplývá to z dat, které získal Deník Rovnost. Řádově jednotky procent z adeptů řidičák nedostanou vůbec.

Jsou neúspěšní zájemci o řidičský průkaz tak neschopní, nebo jsou naopak zkušební komisaři příliš přísní? Na tuto otázku nelze získat jednoznačnou odpověď.

Svoji zkušenost s přísným komisařem má například dcera Radky Vlnkové z Mikulova. „Dcerka dělala zkoušky před nedávnem. V jednom termínu byli čtyři a ani jeden z nich jízdy neudělal. Všechny komisař vyhodil. Celé to bylo dost stresující,“ podělila se o svou zkušenost matka zájemkyně o řidičák.

Podle statistik, které Deník získal od městských úřadů, se úspěšnost žadatelů o průkaz pohybuje v posledních letech mezi šedesáti až sedmdesáti procenty. „Zatímco v roce 2016 bylo při první závěrečné zkoušce úspěšných jen necelých dvaapadesát procent uchazečů, loni to bylo už sedmašedesát procent,“ naznačil například mluvčí hodonínské radnice Jiří Horníček.

Některým žákům nevyjde ani druhý pokus. „Takových u nás loni bylo pětadvacet procent. Existují i ti, kteří zkoušky nesloží vůbec. Je jich však málo. Většinou nemají dostatek času na přípravu, třeba kvůli práci nebo nemoci,“ vysvětlil mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Vedoucí odboru vnitřních věcí blanenské radnice Radek Gajdošík sdělil, že pracovníci odboru nemohou posuzovat důvody, proč dotyčný uchazeč o řidičský průkaz zkoušky nedodělal. „Ani se běžně nedovíme, jestli zkoušku nakonec nevykonal někde jinde,“ řekl.

Třeba ve Znojmě u zkoušky neprospěje ani na opakovaný termín asi pět procent žadatelů. „Nejčastějším důvodem je opakovaně neúspěšný test, následuje nedostavení se k opravné zkoušce,“ přiblížila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Podle zkušeného učitele autoškoly Marka Neuschla jsou čísla úspěšnosti reálná. „Sedmdesát procent není netypické číslo. Žadatel může být na první zkoušku dobře připravený, ale hraje zde roli nervozita a stres. Pak přehlédne při jízdě stopku a je to. Horší by bylo, kdyby to byla polovina lidí. Mohlo by to znamenat buď přílišnou přísnost komisařů nebo špatnou přípravu žáků,“ naznačil Neuschl s tím, že ve Znojmě, kde působí, jsou zkušební komisaři zkušení profesionálové.

O případné změně v systému autoškol hovoří krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek. „Udělat z toho přísné závěry asi úplně nelze. Je však vidět, že asi třetina žáků je neúspěšná. To je docela vysoké číslo. Příprava je zjevně nedostačující. Jednak vlastní připravenost žadatelů ale tím i celý proces výuky v autoškolách. Z takovýchto dat se potvrzuje, že pro začínající řidiče by se měl systém autoškol změnit,“ myslí si Čížek.