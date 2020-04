Nejčastěji neměli na ústech roušky. „Takových případů jsme zaznamenali přes dvě stě. Většinou to policisté řešili domluvou,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Přes padesát přestupků se týkalo porušení volného pohybu osob. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb nedodrželo v kraji pět provozoven.

Část prohřešků však budou řešit úředníci ve správním řízení, kde lidem hrozí v krajním případě pokuta až tři miliony korun. Patří mezi ně i skupinka jedenácti mladých lidí, kteří využili slunečného dne k posezení ve vyškovské zámecké zahradě. Kouřili tam a pili alkohol.

Některým se podobné postihy v období nouzového stavu nelíbí. „Běžte do háje. Do školy je chcete narvat, ale venku být nesmí? Raději běžte buzerovat ty mraky lidí v obchodech,“ okomentovala událost na sociální síti čtenářka Deníku Rovnost Monika Kameníková.

Na cestě je nový zákon, kdy v podobných případech mohou policisté na místě uložit pokutu až do výše deset tisíc korun. Prezident by ho měl podepsat 9. května. V přestupkovém řízení o výši pokuty rozhodnou úředníci z hygieny. Na vyřízení mají lhůtu tři roky.

Už nyní jsou však zavaleni stovkami podobných oznámení. „V tuto chvíli není v našich silách tyto případy šetřit. Mnohem účinější by bylo udělení pokuty přímo na místě policisty. Jakou může člověk očekávat pokutu za to, že neměl roušku, nedokážu říct. Bude se to lišit případ od případu. Zda se jednalo o úmysl, nedbalost a podobně,“ informovala vedoucí právního oddělení jihomoravské hygieny Lenka Živělová.