Na objízdné trase se vyskytovalo minimální množství aut, řidiči projížděli disciplinovaně povinnou třicetikilometrovou rychlostí. Bez problémů se míjeli v obou směrech navzájem díky zcela vyhovující šířce vozovky. Pracovníci stavební firmy ještě ve středu dopoledne dokončovali značení na trase. „Podle našich informací jsou hlavní body již označené, zaměstnanci firmy musí ale umístit celkem na tři sta dopravních značek, všechny by měly být na místě během dneška,“ uvedla Ivana Solaříková, mluvčí břeclavské radnice.

Místní využili výhody svých znalostí a místo hlavní trasy zvolili k průjezdu boční ulice Břeclavi. Ostatní navedou spolehlivě dopravní aplikace. „Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zaneslo už objížďku do všech mobilních aplikací, které řidiče navede na správnou trasu,“ dodala Solaříková.

Náhradní trasa uzavřené silnice I/55 z Břeclavi do Rakouska. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Se souhlasem ŘSDToho využila i Marie Polasek z příhraničního Reintalu. „Byla jsem překvapená označením slepá ulice, proto jsem zapnula navigaci. Nejdřív jsem jí na té polní cestě nedůvěřovala, ale spolehlivě jsem se dostala do centra,“ sdělila žena na blízké čerpací stanici.

Po dobu uzavírky, jež potrvá do půlky května, budou mít Břeclavští komplikovanou dopravu za nákupy do hypermarketu Albert. Po náhradní trase musí nákladní auta do tamní Fosfy.

Hlavní silnice I/55 je uzavřená kvůli rekonstrukci vozovky, jejíž stáří se pohybuje kolem dvaceti let. Po její opravě místní dlouho volali. „Na I/55 vedoucí k rakouským hranicím se bude v úseku od křižovatky s Kovářskou ulicí po křižovatku u hypermarketu Albert pokládat nový povrch, opravovat se budou i kanálové vpusti,“ informovala Ivana Solaříková.

Podle sdělení ŘSD dojde k odfrézování krytu vozovky, sanaci a poté k pokládce ložní a obrusné vrstvy. „Součástí prací je oprava dešťových vpustí a obnova vodorovného dopravního značení,“ uvedli státní silničáři na svém webu. Rekonstrukce vozovky je vyjde na víc jak patnáct milionů korun bez daně.

Objížďka začíná u křižovatky Třídy 1. máje s ulicí Jana Skácela. Vozidla musí jet směrem na Valtice a před železničním přejezdem odbočit do ulice Díly, minout areál firmy PKZ Keramika Poštorná a podél kolejí pak budou pokračovat ulicí Nádražní. Zpevněnou cestou projedou kolem areálu společnosti Lamé, kudy se opět dostanou na silnici I/55.

V první fázi uzavírky neprojedou Hraniční ulicí ani autobusy MHD a nebude tak zajištěna obsluha některých zastávek.