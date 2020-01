Zastupitelé obcí musí od nového roku obyvatelům zajistit možnost třídění jedlých olejů a tuků. Starostové jihomoravských měst a vesnic však váhají, zda ji lidé využijí.

Kontejner na použitý olej a tuky z domácností. Ilustrační fotografie | Foto: Deník / Milan Holakovský

Použitý olej nosí v pet láhvi do kontejneru na jedlé oleje Jana Pospíšilová z Cetkovic na Blanensku už několik měsíců. „Jsem za kontejner ráda, ani by mě nenapadlo lít tuky do záchodu,“ poznamenala žena.