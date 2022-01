Rady založené na odbornosti a mnohaleté studii, jak svůj fyzický stav zlepšit, představují odborníci z Kardiovize v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Nabízíme preventivní vyšetření s ohledem na rizikové faktory jako prediabetes, diabetes, nemoci cév a srdce. V podstatě vše, co se týká obezity. Jde o dvoufázový proces. Nejprve odebereme krev, abychom zjistili cholesterol, cukr v krvi, jak fungují játra a ledviny. Následuje měření skladby těla – tuk, svaly a tak dále,“ uvedl Michal Havelka z týmu Kardiovize.

Zhruba za týden je pak na pořadu konzultace s nutriční terapeutkou, s níž si pacient stanoví cíle a jak jich dosáhnout. „Podobných služeb je samozřejmě více. Naše výhoda ale tkví v tom, že celou problematiku řešíme velice komplexně. Rovněž můžeme garantovat odbornost. Naše metody jsou založené na dlouholetém výzkumu,“ doplnil Havelka.

Svatoanenští zaznamenali, že lidé o svůj fyzický stav projevují čím dál větší zájem. Zejména po Vánocích. Stejný trend vnímá i osobní trenérka Barbora Demelová. „Záliba ve cvičení je předně mezi mladými čím dál tím větší. Především po novém roce. S Vánoci se totiž pojí hodně jídla a alkoholu. Plno lidí jde o nového roku o čtyři kila těžší. To se pak snaží co nejrychleji stáhnout, takže jsou posilovny plné takzvaných ledňáčků,“ vylíčila.

Program svatoanenských zaujal například Adama Ožanu z Brna, který se rozhodl, že letos zesílí a snad i něco shodí na tuku a nabere na svalovině. „Je to věda a čím více toho o sobě člověk ví, tím lépe si může sestavit tréninky a dietu. Většina lidí včetně mě si něco načte na internetu a pak metodou pokus omyl zkouší, co funguje a co ne. Mít už od začátku za průvodce certifikované odborníky může být obrovská výhoda,“ zamyslel se.

Sympatický je mu rovněž styl, který u svaté Anny praktikují. Žádné drastické diety, žádný přesný itinerář potravin, které kdy pojídat. Zájemci dostanou spíše rady, co konzumovat více, co omezit a jak změnit životní návyky.

Rovněž Demelová tento přístup ke změně životního stylu považuje za vhodný a předně udržitelný. „Důležité je nedělat žádné extrémy. Postupně omezovat nevhodné potraviny a vynechat alkohol. Využívat pestrou stravu a osvojit si zásadu zdravého talíře. Častou chybou je, že se lidé do něčeho pouští příliš rychle. Najedou na přísný režim, po kterém se sice dostaví výsledky. Nicméně nevydrží, povolí a během chvilky zase naberou,“ vysvětlila trenérka.

Preventivní vyšetření u svaté Anny ovšem není zdarma. Stojí několik tisíc korun, neboť jej nehradí pojišťovna. Prozatím. „V současnosti jednáme o případných možnostech úhrady. U nás to totiž funguje tak, že pojišťovna hradí především úkony, které už něco napravují, léčí. Preventivní programy nejsou v systému začleněné. To se snažíme nabourat, jelikož je to škoda," podotkl Havelka z Kardiovize.

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU



- Nehrnout se do extrému typu melounová dieta.



- Postupně omezovat nevhodné potraviny a vynechat alkohol.



- Zvýšit kalorický výdej pohybem.



- Hlídat si správný příjem makroživin.



- Dbát na regeneraci a spánek.



- Poslouchat tělo, odpočívat.