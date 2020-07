Představitelé města o návratu služby vyjednávali několik posledních týdnů. „Vnímám to tak, že se od prvního července změnil zákon o silniční dopravě, který umožňuje tuto alternativní dopravu ve městě legálně nabízet a provozovat. Město se se změnou seznámilo a věříme, že Uber bude své služby provozovat v daných mezích,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Umožnil to zákon

Návrat Uberu do Brna po třech letech umožnila novela silničního zákona. Podle ní je možné nabízet taxislužbu bez taxametru.

Kromě Uberu by mohla v Brně jezdit i společnost Bolt.

Společnost Uber začala v Brně jezdit poprvé na začátku roku 2017. Po třech měsících dojezdila, protože brněnský krajský soud předběžným opatřením její činnost zakázal. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že firma porušuje zákony regulující taxislužby.

Před třemi lety v září zrušil předběžné rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci a jeho verdikt potvrdil předloni v listopadu Ústavní soud.

Podle zjištění Deníku Rovnost by se auta Uberu měla v ulicích města znovu po třech letech objevit 30. července.

Společnost však zatím nechce svoje plány blíž upřesnit. „Aktuálně zkoumáme různé cesty, jak by Uber mohl své služby přinést i do dalších českých měst a probíráme je samozřejmě také s odpovědnými autoritami,“ sdělila mluvčí společnosti Luisa Elster.

Likvidační ceny

Konkurence alternativní taxislužby se nelíbí klasickým taxikářům. „Bereme to jako velkou křivdu. A teď čekáme, s jakými cenami přijdou. Pokud totiž budou jezdit za nízké sazby, tak je to pro nás likvidační. Myslím si, že za deset korun na kilometr se jezdit nedá,“ postěžoval si taxikář Petr Oršula, který v Brně jezdí už sedmadvacet let.

Kromě Uberu mu přitom může v Brně přibýt další konkurence v podobě služby Bolt, která zatím působí jen v Praze. Umožňuje jí to právě novela silničního zákona. „Bolt je připravený v nejbližší době investovat do rozvoje svých služeb v regionálních českých a moravských městech víc než 300 milionů korun a vytvořit tak přes tři tisíce pracovních míst. Jedním z měst, na které se díváme, je samozřejmě i Brno,“ oznámil regionální manažer Boltu pro střední a východní Evropu Roman Sysel.