Tentokrát nebyla tak silná jako 13. června, kdy poničila některé domy, ale lidé se bojí, že se podobné pohromy budou opakovat, dokud nebude v polích těsně za obcí stát nový poldr, který by nápor silných srážek zadržel. Původní val totiž zemědělci odstranili.

Podle Vlastimila Hladila bylo už v půl čtvrté ráno jasné, že silnicí mezi domy opět poteče špinavá řeka. "Rychle se zatáhlo a po čtvrté hodině začalo pršet. Nebylo to tak silné jako poprvé, ale i tak nám to zase zaplavilo dvůr a sklep. Na dvorku pod kůlnou máme vrstvu bahna a zůstaly nám tady ležet i zbytky žita, které zemědělci sklízeli už před první bleskovou povodní," ukazuje chuchvalec zbytků slámy Hladil.

Ten má strach, že přijdou další povodně. "Bojím se podívat na předpověď počasí a na meteoradar. A když vidím, že se blíží bouřka nebo déšť, tak strachem nespím," postěžoval si muž.

Opakovaných bleskových záplav se děsí i Nikola Fölkelová s přítelem Martinem. Jejich dům totiž při první povodni poničila voda, která jim poškodila novou podlahu v kuchyni. "Dnes v půl páté ráno nás vzbudila bouřka, tak jsme se šli podívat ven, jak to vypadá, a zase to tady teklo jako špinavá řeka. Voda dosahovala pod kolena, odhaduji tak třicet centimetrů. Nás to tentokrát naštěstí nechytlo," popsala nepříjemné ranní probuzení mladá žena.

A jedním dechem dodává, že kdyby byl déšť vytrvalejší, tak by jim voda dům znovu poničila. "A to už by bylo podruhé v jednom měsíci, takže člověk aby se bál, že když přijde přívalový déšť, tak bude mít dům vytopený. Jsme tady všichni z toho špatní," říká Nikola před dveřmi domu, které chrání několik malých pytlů s pískem.

Bála se také o své tři velké psy, které doma s přítelem chovají. "Je to československý vlčák, pitbul a americký bully. Kdybychom je nechali přes noc na zahradě, tak jsme asi bez psů. My je máme jako svoje děcka, takže kdyby se jim něco stalo, tak bych to nepřežila. Naštěstí jsme je měli doma," uvedla.

Stejně jako její sousedi tvrdí, že za přívaly vody v ulici může chybějící val v polích za jejich domy. Ten totiž zemědělci odstranili, takže zmizela zábrana, která by vodu zadržela. Radnice ve Velkých Opatovicích proto chce co nejdřív v polích vybudovat jeden nebo dva poldry. "Chceme tak zamezit tomu, aby lidé ve Velké Roudce měli při každém větším dešti či bouřce vodu v domech. Příští týden proto přijede projektant, aby rozhodl, jestli poldry budou dva nebo bude stačit jeden," sdělil místostarosta Jaroslav Bárta.