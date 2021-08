„Zprvu jsem myslel, že blbě vidím. Pak, že jsem drcnul do foťáku nebo že nastal nějaký technický problém," popsal fotograf.

Když ale zjistil, že je stejný problém i na fotce z jiného foťáku, nedalo mu to. „Dal jsem snímek na svůj Facebook a tam několik lidí, kteří se zabývají meteorologií, mě upozornili na to, že by to měl být ten vzácný případ stuhového blesku a že takových fotografií na světě není příliš mnoho,“ přiblížil Gabzdyl, který se focením bouřek zabývá asi deset let.

Stuhový blesk, který se mu podařilo zachytit, skutečně patří k unikátům. Nejedná se totiž o klasický čárový blesk, který jednou klikatou linkou spojuje nebe se zemí. Stuhový blesk má širší vodivý kanál a skládá se z několika výbojů, mezi kterými lze někdy vidět drobnou mezeru.