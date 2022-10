Vstup je zdarma. “Máme to tu takové malé. Jde nám o to, aby se v obci něco dělo,” usmívá se muž oblečený v bavorském kroji. Jsou tu i další a také pár žen. Srocují se u stánku s jídlem. Návštěvníci zde mohou zahnat hlad preclíky, bavorskými vdolky, bavorskou sekanou, cigárami nebo bílými klobáskami se zelím. V těšné blízkosti se nachází stánek s tvrdým alkoholem a potom už samé pivo. “Je tady nabídka bavorských a českých pivovarů, šest druhů bavorského piva a sedm českého. A k tomu máme nějaký kulturní program. Včera to běželo, dneska to běží,” krčí rameny starosta babického sokola Dimitrij Ivanov.