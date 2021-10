Doposud byla maximální výše poplatku 460 korun. Jedním z důvodů zrušení je podle starosty Miroslava Effenbergera vysoká úroveň vytřídění, dalším zvýšení daně z nemovitosti. „Zrušili jsme ho i kvůli tomu, že máme náklady za evidenci odpadků, upomínky. Je pro nás lepší, když nám přijde od finančního úřadu vybraná daň z nemovitosti, která je příjmem do našeho rozpočtu,“ zmínil starosta. Zrušení poplatku už schválili i zastupitelé.

Pokud by lidé i nadále třídili, nebude podle něj potřeba poplatek znovu zavádět. „V opačném případě by pak byl poplatek vyšší. Všechno zdražuje,“ uvedl Effenberger.

Motivační princip placení poplatku za odpad funguje už pár let v Lednici na Břeclavsku. Pokud se do něj obyvatelé zapojí a dodržují jej, nezaplatí ani korunu. Pokud jsou proti, je suma za rok na jednoho 480 korun. „Funguje to u nás už delší dobu a poplatek naprostá většina na základě motivačního programu neplatila. Systém se nám osvědčil. Pořád se držíme mezi obcemi, kde produkce opadu na obyvatele patří k nižším,“ přiblížil starosta Libor Kabát.

Podle něj se zapojilo přes devadesát procent obyvatelstva. „Parametry sledujeme díky qr kódu. Víme, kolik separovaného odpadu vyprodukují,“ doplnil Kabát.

Přibice i Lednice patří spíše k výjimkám na jihu Moravy. Skeptický k ochotě obyvatel třídit je ekonom Petr Pelc. „Lidé, co v tom uvidí vidinu ekonomického přínosu, se zapojí, ale mám zato, že docela velké procento lidí u nás třídění odpadů příliš neřeší. Více obcí pravděpodobně bude poplatky zvyšovat. Je to pro ně jednodušší,“ míní.

Zdražilo Znojmo i Vyškov

Poplatek letos zdražili například ve Znojmě a ve Vyškově. Stejnou cenu za odpad platí obyvatelé Brna. „Pro příští rok se výše nemění, zůstává částka 670 korun,“ potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle ředitelky odpadové společnosti Hantály Jany Krutákové si lidé zvykli za odpad platit pár korun, ale do budoucna je to neudržitelné. „Lidé mají možnost sběrných dvorů, svozů přímo od domácností. Druhý pohled je hospodářský. Zvyšuje se cena práce, cena pohonných hmot. Společnosti musí náklady promítnout. A také nakládání s odpadem, recyklace a likvidace něco stojí,“ vyjmenovala ředitelka firmy z Břeclavska.

Poplatek za odpad na jihu Moravy:



- Přibice (Brněnsko): letos až 460 korun na člověka za rok, v průměru přes 300 korun; příští rok pro všechny obyvatele zdarma.



- Lednice (Břeclavsko): 480 korun na člověka za rok, při třídění také zdarma.



- Brno: 670 korun na člověka za rok, beze změny.



- Vyškov: zdražení; z 580 na 696 korun za člověka na rok.



- Znojmo: zdražení; ze 400 na 600 korun.