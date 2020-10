Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) by měla být nachystaná k pondělí 9. listopadu. Začít fungovat začne pouze tehdy, pokud bude v nemocnicích nedostatek lůžek.

Výstavba záložní nemocnice jde podle plánu, uvedli mluví Veletrhů Brno Jaroslav Bílek i Vaňková. "Dokonce to vypadá, že předání prostor Fakultní nemocnici Brno stihneme dřív než v neděli," uvedla Vaňková.

Podle Bílka veletrhy zjišťovaly například posílení elektrických okruhů a podobně. V místě už jsou postavené paravany. Od pondělí by měla Fakultní nemocnice Brno navážet zdravotnický materiál. Mírné komplikace nastaly u postelí, které původně zakoupilo město Brno. "Neměly ale bočnice a pacienti by mohli spadnout. Postele také musí být omyvatelné. Proto jsme se poptali ve fondu státních rezerv, který nám tyto (vyhovující) postele poskytl. V pavilonu budou v rámci několika dnů," uvedla Plachá. Podle ní nemocnice zajišťuje i další věci jako například domluvu s pojišťovnami, IT systémy, ale také stravu a podobně.

Záložní nemocnice by měla začít fungovat pouze v případě, že nebude dostatek volných lůžek v nemocnicích v kraji. Nemocnice zatím mají volná lůžka pro pacienty s nemocí covid-19, potýkají se ale s nedostatkem personálu. Část pracovníků je v karanténě kvůli nemoci covid-19, jiní jsou doma s dětmi kvůli zavřeným školám. Fakultní nemocnice Brno poskytne pro záložní nemocnici svůj speciální Emergency Medical Team, který pomáhá ve světě při katastrofách. Skládá se z šesti lékařů a 18 sester různých odborností. Nemocnice požádá i státy Evropské unie o poskytnutí speciálních týmů. Pomáhat budou i dobrovolníci.