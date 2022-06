Válečníci u Pálavy cvičili střelbu jako Římané. Za zády měli ruch akvaparku

Jako by člověk seděl ve stroji času. V Pasohlávkách na Brněnsku si vykračuje po chodníku a za zády mu tepe supermoderní obří akvapark. Stačí přejít na druhou stranu a už prochází Bránou do Římské říše. Rázem se dostává bezmála o dva tisíce let do minulosti. V náštěvnickém centru s naučnou expozicí je v sobotu na programu Dětský den s Římany.

V Pasohlávkách uspořádali v sobotu Dětský den s Římany. | Video: Deník/Jan Charvát