Med nemáme, slyšela Marie Kvapilová, když zazvonila u dveří svého známého včelaře na Brněnsku. „Řekl mi, že byly poslední roky tak bídné, že s včelařením nejspíš skončí,“ svěřila se zklamaná žena. Medu je nedostatek a letošní zásoby jihomoravských včelařů se rychle tenčí. Také proto za něj lidé zaplatí víc.

Ceny medu:



* V průměru se letos navýší o 10 až 20 korun.

* Na jižní Moravě bude přímo u včelařů k dostání od 150 do 180 korun za kilogram.

* V supermarketech zaplatí lidé za kilogram až 250 korun.

* Důvodem je nižší úroda a vyšší náklady na výrobu.

Oproti extrémnímu nedostatku medu v loňském roce tentokrát včelaři sladkou pochoutku z plástů přece jen vytáčeli. Úrodu, ale považují většinou za podprůměrnou. „V porovnání s loňským rokem, který byl nejhorší prý za posledních padesát let, považujeme letošek za úspěšný. Zjara jsme stáčeli řepkový med, vyšel také akátový, i když květy moc nemedovali. Pak nás zachránila slunečnice a lípa,“ přiblížil Petr Příkazský z Miroslavských Knínic na Znojemsku.

Zásoby z jeho dvora ale rychle ubývají. „Medu nebylo moc a lidé mají obavy, že brzy nebude, kupují ho po pěti i deseti kilogramech,“ řekl.

Podobnou situaci potvrdil i Petr Komoň z Tvarožné Lhoty na Hodonínsku. „Do Vánoc snad vydržíme. Děkovat za úrodu můžeme zemědělcům, kteří například respektují biopásy, poskytujícím včelám potravu,“ ocenil včelař z Hodonínska.

S nepříznivými roky se podle vědce Antonína Přidala z ústavu zoologie Mendelovy univerzity v Brně potýkají včelaři posledních deset let. „Výnosy medu rapidně klesají, jen občas je dobrý rok. Podle našich průzkumů jsou na vině výkyvy počasí, ale především nadměrné používání pesticidů v zemědělství. A také obrovské lány monokultur, například kukuřice nebo řepky, které nenabízí hmyzu rozmanitou potravu“ nastínil Přidal.

Tiché nebezpečí

Právě dlouholeté působení pesticidů, které se používají stále častěji, představují podle něj tiché nebezpečí. I pro lidi. „Jednorázově to včelstva přežijí, ale po letech se problémy kumulují. Včely jsou zesláblé a méně odolné virózám. Často nepřežijí zimu nebo nedonesou nektar do úlů. Lidé by tento trend měli brát jako varování, že je něco špatně,“ upozornil.

Malá úroda medu i zvyšující se náklady na výrobu, to jsou důvody, proč si lidé za pochoutku letos připlatí. V průměru o dvacet korun za kilogram. „U včelaře se dá med koupit od 150 do 180 korun,“ potvrdil Příkazský.

Ve srovnání s cenou medu v komerčních hypermarketech je to podle Petra Komoně z Hodonínska výhodné. „Nesporná je lepší kvalita medu přímo u včelaře, máme na to rozbory. V obchodě jsem viděl i cenu 250 korun za kilogram,“ poukázal Komoň.

Dobrou úrodu si letos pochvaluje Pavel Sedláček z brněnských Vinohrad. „Včelstva rozmisťujeme do různých lokalit, ve směru na Pozořice, Ivanovice, kde byla dobrá skladba plodin na polích. Vzhledem k narůstajícím výrobním nákladům, jsme ale také museli cenu medu navýšit, o deset korun, na sto osmdesát za kilogram,“ podotkl Sedláček.

Nákup medu letos nezvažuje Dominika Kadlečková. „Už teď je to na mě drahé, namažu si chleba jen máslem,“ poznamenala mladá žena.