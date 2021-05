Už více než čtyři sta let dává Strážničanům možnost nahlédnout shora, jak se v obci žije a jaké nebezpečí se blíží k městským branám. Tento pohled se místním i turistům po uvolnění protikoronavirových opatření opět nabídnou.

Strážní bílá věž ve Strážnici. | Foto: Deník/Petr Turek

Strážničtí totiž opětovně zpřístupní svoji dominantu, Bílou věž, a vyhlídku z ní od června. „Pokud nedojde ke změnám, tak by měla být otevírací doba věže od června do září denně od 9.30 do 11.30 a pak od 12.00 do 17.30,“ informoval předseda strážnického Muzejního spolku Ivo Vratislavský.