Ve Spešově na Blanensku funguje od začátku letošního roku poloprofesionální stanice v režii Spešovského okrašlovacího spolku, která měří kvalitu ovzduší. „Měříme koncentraci jemných prachových částic do velikosti dva a půl mikrometru. V menších obcích, kde není ve větší míře zastoupená doprava a průmysl, je hlavní znečišťovatelem ovzduší vytápění domů pevnými palivy,“ uvedla za zmíněný spolek Alice Dvorská, která se výzkumu znečištění ovzduší léta věnovala na Masarykově univerzitě v Brně i Akademii věd České republiky.

Část základních měření a dat s mírou znečištění ovzduší je lidem zdarma denně přístupná na odkazu umístěném na internetových stránkách spolku. Včetně srovnání s dalšími stanicemi u nás i v zahraničí. Z velké části mapují také čistotu ovzduší sousedního Ráječka, Rájce-Jestřebí a Dolní Lhoty. „O projektu víme. Paní Dvorská nás s ním seznámila na zastupitelstvu. Naměřené hodnoty v zimě prý byly katastrofální. Počkáme, jaké závěry z toho vyplynou po ročním měření. Osobně si nemyslím, že bychom tu měli extrémně znečištěné ovzduší. V minulosti jsme v obci řešili několik případů a stížností ohledně spalování v kotlech na tuhá paliva, které se vyřešily domluvou,“ řekla Deníku starostka Spešova Ivana Holomková.

Měření se díky speciálnímu přístroji s laserovým paprskem aktualizuje každou hodinu a je podle Dvorské kontrolováno mimo jiné srovnáním se satelitními daty. „Chtěli jsme vědět, co dýcháme. To není problém jen Spešova. Malé obce většinou nejsou pokryté oficiálními měřícími stanicemi a stupeň znečištění se dopočítává podle modelů zejména z dat nejbližších stanic. Přístroj jsme umístili v zástavbě. Měl by změřit přesně to, co lidé dýchají, když otevřou okno. Zároveň je náš projekt služba místním. Stránky s měřením jsou veřejně přístupné,“ dodala Dvorská.

Naměřené koncentrace jemných částic v zimních měsících podle ní ve Spešově několikanásobně překročily povolený roční průměr dvacet mikrogramů na metr krychlový. V teplejších měsících už pod něj poklesly. I tak Dvorská odhaduje, že k překročení povoleného ročního průměru může v obci po dvanáctiměsíčním měření dojít.

Podle vedoucího oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchyma Brzeziny se však obecně kvalita ovzduší v České republice neustále zlepšuje. Loni odborníci zaznamenali historicky vůbec nejnižší znečištění od začátku měření na našem území. „Primárně to bylo dáno příznivými meteorologickými podmínkami. Byla mírná zima, mírné léto, větrno a relativní dostatek srážek. A také nadprůměrné rozptylové podmínky,“ vysvětlil Brzezina.

Dodal, že na kvalitě ovzduší se na našem území dlouhodobě pozitivně projevuje postupný pokles emisí daný obnovou starých kotlů. Což je nejvýraznější zdroj znečištění u nás. A také obnovou vozového parku nebo zlepšování technologických procesů v průmyslu.