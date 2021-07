Vlna tropických veder zaplavuje jižní Moravu. Přesto tady zůstávají některá koupaliště zavřená. Třeba na Hodonínsku se milovníci koupání nedostanou k vodě hned do tří oblíbených areálů.

Tuto sezonu je letní koupaliště v Dubňanech zavřené. | Foto: Deník

To je i případ více než šestitisícových Dubňan an Hodonínsku, kde zhruba čtyřicetileté koupaliště prochází generálními opravami. „Mrzí mě, že je zavřené, chodíval jsem sem totiž poměrně často. Snad se rekonstrukce nakonec povede a až se znovu koupaliště otevře, tak se všem budoucím návštěvníkům koupání zpříjemní. Zatím se pojedu se podívat na koupaliště do Koryčan nebo někam jinam,“ svěřil se Marek Pluháček.