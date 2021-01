Žádná vatra přátelství, žádná kyselica zadarmo, žádné projevy. I když byl 28. ročník silvestrovského setkání Slováků, Moravanů a Čechů na Velké Javořině oficiálně zrušený, přesto na vrcholku Bílých Karpat, jako každoročně, zazněly hymny České republiky a Slovenska.

Velká Javořina, 31. prosince 2020 | Foto: archiv Aleny Světinské

„My se chceme dál scházet na Javořině, chceme být pořád bratři. Chceme, aby ta tradice tady byla. Dodržovali ji naši dědové a pradědové. Letošní ročník setkání byl oficiálně zrušený, ale my to nebereme jako přerušení bratrského setkávání. My jsme si tady udělali svoje setkání, nás koronavirus nezastaví,“ prozradil na sluncem zalitém bělokarpatském vrcholu Ladislav Kolaja ze Strání a rychle dodal, že ve Strání mu říkají Fukes.