Pro část jižní Moravy i nadále platí výstraha meteorologů před povodněmi. Zesílí ji páteční počasí. „Přes den bude zataženo, postupně od jihovýchodu bude na většině území pršet,“ nastínila Ivana Záluská z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Déšť jih Moravy pokropí i v sobotu.

Podle vodohospodářů ve čtvrtek klesla voda na horních tocích Bečvy, Svratky, Moravy i Svitavy, dolní toky však zůstávaly na vzestupu. „Vzhledem k očekávaným srážkám v zasažených oblastech předpokládáme opětovné vzestupy hladin,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ke čtvrteční páté hodině podvečer byl vyhlášen třetí povodňový stupeň na Moravě ve Strážnici a Lanžhotě, a Svratce v Židlochovicích.

⛈? Jak vypadala včerejší rozbouřená hladina Svitavy? Na tomto bychom tedy neckyádu rozhodně nepořádali… pic.twitter.com/d6sfHMenAz — Brněnská nábřeží (@nabrezisvitavy) October 15, 2020

Celkem řešili hasiči od úterního večera do čtvrtečního rána devětaosmdesát událostí souvisejících s prudkými dešti a vodou řek, která se na některých místech výrazně zvedla. „Počet výjezdů se navýšil především na Blanensku. Nejčastěji jsme čerpali vodu ze zatopených sklepů nebo jiných prostor, odstraňovvali popadané stromy, čistili koryta potoků, uvolňovaly náhody a stavidla od naplavenin. Rovněž jsme preventivně ukldali pytle v ohrožených oblastech," popsal výjezdy mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Třeba vodu ze sklepů čerpali hasiči ve čtyřiceti případech. Hasiči nadále řešily důsledky dešťů i ve čtvrtek ráno. „V práci jednotky pokračují ještě na Hodonínsku, Brněnsku a Blanensku," poznamenal ve čtvrtek ráno Mikoška.

Nejkritičtější byla ve středu situace na Blanensku, i tam ale začala voda ke čtvrtečnímu dopoledni postupně opadávat. Ve čtvrtek ráno platil podle informací Povodí Moravy druhý stupeň povodňové aktivity už jen na říčce Bělé pod vodní nádrží Boskovice. Třetí stupeň opustila v pět hodin ráno. Oproti středečnímu odpoledni tam hladina klesla asi o dvacet centimetrů. Podobná situace byla ve čtvrtek dopoledne na říčce Křetínce v Prostředním Poříčí na Letovicku. Tam platí už jen první stupeň a voda pomalu opadává.

Kvůli povodni stále zůstala ještě ve čtvrtek zavřená silnice z Adamova do Bílovic nad Svitavou kolem řeky Svitavy. Velká voda zkomplikovala i dopravu v bezmála pětitisícovém městě. U adamovských tenisových kurtů je totiž zatopený podjezd pod železniční tratí. Neprojedou tudy ani autobusy městské hromadné dopravy. Z tunýlku hasiči odčerpávali do večera vodu, ale stejně ho museli zavřít. „Situace je monitorována každou půlhodinu. Hladina postupně klesá. Pravděpodobně dojde k obnovení provozu kolem poledne, možná dříve pokud to situace dovolí,“ informovali adamovští úředníci.

Velká voda trápila Jihomoravany od úterý. „Přes naše území přecházela fronta s vydatným deštěm. Na vodních tocích prudce stoupaly hladiny s dosažením stupňů povodňové aktivity. Srážky v noci postupně ustaly, spolu s ustávajícím deštěm ale horní toky postupně kulminovaly. Průtoky v nejvíce zasažených oblastech na horním toku Bečvy, v horním povodí Svratky a Moravy jsou však již na poklesu, případně vyrovnané. Vlivem dotoku je stále na mírném vzestupu Morava a Svratka v dolních částech toku," uvedl ve čtvrtek ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vodohospodáři kvůli dešťům a stoupajícím hladinám řek zvýšily odtoky na téměř všech nádržích. „Vodní nádrže Vír, Vranov a Letovice zachytávají povodňové průtoky. Po opadnutí povodňových průtoků ve Svratce, Dyji a Svitavě budou odtoky z těchto nádrží zvyšovány, aby došlo k uvolnění ochranných prostor nádrží, pro případ zachycení zvýšených průtoků v případě dalších srážek. Na nádrži Nové Mlýny jsme zvýšili odtok, abychom uvolnili ochranné prostory nádrže, které budou následně připravené zachytit a transformovat očekávané povodňové průtoky ze Svratky, Jihlavy a Dyje," zmínil Chmelař.

V Bulharech na Břeclavsku se výčiny počasí z první poloviny týdne obešly bez větších následků. „Zatím je u nás voda rozlitá jen na louky, je to tedy v pořádku. Pochopitelně to zaplavilo zemědělcům i zemědělskou půdu, především tam, kde mají nasazenou vojtěšku. Pokud by ale zůstalo jen u toho, tak jsme v klidu. Jde o zaplavování řízené z novomlýnských nádrží. Má-li pomoci například rozvodněné Moravě, pak je to samozřejmě v pořádku," uvedl ve čtvrtek starosta Jiří Osička.