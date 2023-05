„Předpokládáme silný nárůst odbavených cestujících. Měli bychom přesáhnout hranici šesti set tisíc, což je více, než bylo před covidem, a překonáme tím i dosud nejúspěšnější rok 2011. Vycházíme z obsazenosti letů, které už máme na letní sezónu naplánované. Po ní pak přijde zimní sezóna s našimi tradičními linkami do Londýna a Bergama. Počet odbavených cestujících by pak mohl být v konečném součtu ještě vyšší,“ uvedl letoucí přepravního provozu brněnského letiště Radek Lang.

Rekordní výsledky potvrzují také cestovní kanceláře. Zájezd s odletem z Brna si u cestovní kanceláře Čedok aktuálně zakoupilo o pětaosmdesát procent lidí více než loni. Zájem o odlety z jihomoravské metropole výrazně roste také u cestovní kanceláře Fischer. I ta zaznamenává o desítky procent vyšší prodeje než v minulém roce. Velmi silné jsou také dosavadní prodeje cestovní kanceláře Alexandria, které podobně jako u těch předchozích výrazně převyšují stejné období loňského roku. Odlety z Brna přitom v tomto nejsou výjimkou.

„Naším cílem je být zákazníkům co možná nejblíže a nabídnout jim co největší komfort už při samotném cestování. K tomu možnost letu z regionálního letiště nacházejícího se v blízkosti jejich bydliště rozhodně patří,“ zdůvodnil mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Právě blízkost z bydliště je jedním z faktorů, proč lidé brněnské letiště preferují. Lidé tak nemusí trávit na cestách víc času než je nutné. Dalšími z nich je nižší cena za parkování, rychlejší průchod odbavením a dalšími letištními procesy nebo menší velikost letiště umožňující jednoduchou orientaci. Turisté chtějí také často své domácí letiště podporovat.

„Z Břeclavi je to kousek. Brněnské letiště je navíc hezké a malé. Je to příjemné prostředí,“ potvrdil například Ondřej Jakubec, který se s přítelem v červnu chystá na týdenní dovolenou do Bulharska.

Do rostoucího zájmu o odlet z brněnského letiště promlouvá i navýšení počtu letů a širší nabídka destinací. Podle ředitele charterových zájezdů Čedoku Miroslava Kubáče přestože cestovní kancelář v letošní sezóně rozšiřovala nabídku odletů ze všech regionálních letišť, největší expanze se dotkla právě Brna. Čedok odtud bude létat do dvaceti destinací, nově přitom do poloviny z nich. Stejný počet nabídne cestujícím také kancelář Fischer. Cestovní kancelář Alexandria potom uvede zhruba polovinu.

Zatímco část letů budou mít cestovní kanceláře vyhrazené pouze pro svoje zákazníky, část budou sdílet s jinými kancelářemi. Obsazovat budou také kapacity na pravidelných linkách.

Prodejní výsledky cestovních kanceláří rovněž naznačují, že se Brňané také vrátili k předprodejům. Podle mluvčího cestovní kanceláře Alexandria Pavla Šatného je u dovolených s odletem z Brna aktuálně největší zájem o tradiční destinace, které byly loni v létě v rámci takzvaného last minute již často vyprodané a zákazníci, kteří vybírali na poslední chvíli, museli často dělat kompromisy –⁠ měnit termín, vybrat si jiný hotel či dokonce jinou destinaci.

„Konkrétně jde o nejoblíbenější řecké ostrovy Rhodos, Korfu, Kréta či Zakynthos, dále samozřejmě Bulharsko, ale i Turecko. Na letošní velký zájem o Bulharsko, které vždy patřilo k levnějším destinacím, má vliv i poměrně nízký růst cen. Let v délce necelých dvou hodin je navíc krátký, takže i zdražení letecké dopravy má na celkovou cenu zájezdu menší vliv než u jiných destinací. Obsazenost se liší nejen v rámci destinací, ale i podle termínů a různá je také u jednotlivých hotelů. Nejoblíbenější hotely jsou často již na hranici vyprodanosti a některé termíny, jako například začátek prázdnin, kde jsou dva státní svátky, jsou vyprodané napříč všemi hotely a destinacemi,“ uvedl mluvčí společnosti Alexandria Pavel Šatný.