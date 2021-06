Na hradu dělají pracovníci poslední úpravy, malí nadšenci si jej poprvé vyzkouší 26. června. Nové tobogány, které jsou součástí hradu, zatím nemají jména. Aktuálně o nich rozhodují návštěvníci na Facebooku.

Podle aktuálních vládních nařízení může být využitá polovina kapacity akvaparku. Návštěvník však musí mít negativní test, prodělaný covid v posledních 180 dnech nebo dvaadvacet dní od první očkovací dávky. „Jsem rád, že už koupaliště a podobná zařízení otevírají. S nynějším slunečným počasím a vysokými teplotami osvěžení ve vodě bodne,“ pochvaloval si například Jakub Hemza z Lužic na Hodonínsku. V pasohláveckém areálu vybudovali i laboratoř, kde zdravotníci provádí antigenní testy.

Loni kvůli koronavirové pandemii zavítalo do Aqualandu Moravia o polovinu méně lidí než v roce 2019. „Věříme, že se vše obrátí a čeká nás vydařená letní sezona,“ prohlásil Pavlacký.

Podle ekonoma Petra Pelce lidé budou vyrážet k vodě ve velkém počtu. „Je to podpořené i statistikami, čísla se nyní snižují a obava lidí klesá. Ale nějakou ztrátu z minulých měsíců budou muset provozovatelé akceptovat,“ míní.

Dospělí za celodenní vstupné v aqualandu zaplatí o padesát korun více, než před rokem. „Na našem eshopu jsme ale nechali ceny z minulého roku,“ doplnil Pavlacký.

Do budoucna připravují v areálu i další novinky. „Do dvou let by mohl stát parkovací dům s devíti sty místy, už máme projekt. Do dvou až tří let také chceme, aby vznikla další atrakce: divoká řeka. V jejím středu bude šnorchlovací bazén a další bar,“ nastínil Pavlacký.