Autory betlémů jsou břeclavští řezbáři Jan Huňař a Josef Fröhlich. "Před třiceti lety jsem začal vyřezávat betlémy a v době adventu je vystavovat ve výkladních skříních. Nemohl jsem se smířit s tím, že všude visel Santa a na naše české a moravské vánoce se najednou zapomnělo. Co se změnilo od té doby? Nic. Je to ještě horší," sdělil Fröhlich.

Práce obou řezbářů jsou vystavené okolo obrovského břeclavského betlému Jiřího Netíka. Právě on byl Fröhlichovi největším vzorem a učitelem.

Břeclavské Vánoce: dospělí se zahřívají svařákem, děti zaujal živý betlém

Výstava je přístupná ještě v neděli 18. prosince od tří do pěti hodin odpoledne a pak ve stejném čase denně od Božího hodu vánočního do 30. prosince, na Nový rok a poté ještě 7. a 8. ledna. Na Štědrý den a na Silvestra se na betlémy do suterénu kostela lidé mohou přijít podívat od dvou do čtyř hodin odpoledne.