Myslí si, že jde docela o hodně, a že se o slovo hlásí v zemi nová generace. „Slibuji si od těchto voleb signál pro všechny občany, kteří by se chtěli podílet na změnách. A budu ráda, když tento příběh, který jsem prošla a došla jsem až sem, bude sloužit všem ostatním, že nemusí sedět v koutě, a že skutečně mohou být aktivní, a že se mohou stát hybatelem změn a zasadit o to, aby se nám v této zemi žilo líp,“ pokračovala adeptka na první českou prezidentku.

Sponzoři z jihu Moravy kandidátům posílají statisíce, nejvíc má Pavel a Nerudová

Ta by považovala za úspěch, pokud získá ve volbách dvacet procent hlasů. „Pevně věřím, že přijdou prvovoliči, že přijdou mladí, takže očekávám volební účast 68 až 70 procent,“ řekla Nerudová. Ta potvrdila před novináři, že volila sama sebe. „Protože sama sobě věřím, že bych tu funkci vykonávala dobře,“ sdělila kandidátka, která minulý týden oslavila čtyřiačtyřicáté narozeniny. Doplnila, že v sobotu vyrazí do Prahy do volebního štábu.

Volební účast v 16.30 byla podle informací z krajského úřadu v přebíracím místě v Kuřimi mírně nad jihomoravským průměrem, a to 23 procent.