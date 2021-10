Při dni otevřených dveří děti například absolvují slalom mezi kužely v dětském vozidle nebo další aktivity. „Mně se zatím nejvíce líbila auta," poukazuje její bratr Adam.

Rodiny s dětmi si mohou prohlédnout kompletní dálniční údržbovou techniku. Nachází se tam sypač, radlice, univerzální vozidlo, které dokáže například smýt dopravní značení, vysokozdvižná plošina nebo robotická sekačka. „Třeba řídit sypač není jen o točení volantem, ale je to sofistikovaný systém, který velmi dokonale dávkuje a kontroluje solení. Nezatěžujeme životní prostředí nad míru, než je nezbytně nutná," zmiňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Například Vladimír Macka jezdí s vozem Asistence. „Vyjíždíme k nehodám nebo ke sraženým zvířatům. Položíme kužely. Uklidíme nepořádek, rozbité střepy. Sraženou zvěř nabereme a dáme do kafilerního boxu," přibližuje.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic akci v sobotu pořádají, aby provázali údržbu s dokončením modernizace D1 mezi Brnem a Prahou. „Kdo by si myslel, že na čerstvě postavené, zmodernizované dálnici D1 teď po dobu její technické životnosti třiceti let nikdo neuvidí reflexní monterky, byl by to velký omyl," míní Rýdl.

O dálnici je podle něj třeba neustále pečovat, provádět údržbu. Jedním z příkladů jsou následky dopravních nehod. „Na 119. kilometru D1, kde jsme v noci na sobotu odstranili úplně poslední dopravní značení, hrubým odhadem od začátku do konce doby modernizace celé D1 projelo 128 milionů aut s poměrně vysokým podílem nákladu. Z toho vyplývá naprostá nezbytnost údržby," doplňuje Rýdl.

Státní silničáři už jsou také připravení na zimu. V Chrlicích je naskladněných 2400 tun soli.