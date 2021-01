Vinař a historik z jihu Moravy vypátral i černý cinyfál, předchůdce Frankovky

Kde jsou nejsilnější historické kořeny jihomoravského vinařství, které lokality zdědily silné terroir nebo co je to černý cinyfál. To se dozví zájemci v nové knize historika a vinaře Martina Markela ze znojemských Jaroslavic. Jeho publikaci s názvem Svobodný vinohrad, vydává Mendelova univerzita v Brně.

Svobodný vinohrad, knihu s podtitulem Historické kořeny terroir moravských vinic a vín vydal historik Masarykovy univerzity a vinař Martim Markel z Jaroslavic (na snímku). | Foto: Osobní archiv

Historik Masarykovy univerzity v Brně a vinař Martin Markel v knize s podtitulem Historické kořeny terroir moravských vinic a vín zúročil deset let bádání v archívech. „Chtěl jsem vývoj vinohradnictví dostat do kontextu celé Evropy. Něco takového nikdo nezkoumal čtyřicet let. Jen v sedmdesátých letech se o to pokoušel Václav Frolec. Nová kniha teď mapuje dějiny moravského vinařství od třicetileté války do znárodnění,“ přiblížil Markel. Soustředil se na fenomény, které určují současné moravské víno. „Zmapoval jsem proces vín v kombinaci s daty v katastru. Dobře z toho vyšly dva regiony, Znojemsko a Bzenecko. Už v historii to byly excelentní vinice, které produkovaly nejlepší vína Moravy,“ prozradil vinařský historik. Jediní bez covidu na Znojemsku i na jihu Moravy. Lidé ze Zblovic čelí viru doma Přečíst článek › Potěšilo ho, že právě na Znojemsku se nachází celkem pět ze sedmi nejlepších lokalit. „Nachází se ve starých lokalitách od Šobesu po Suchohrdly i v novějších, od Šatova po Jaroslavice. V Suchohrdlech je místy pohltila už zástavba, ale některé, z konce 18. století jsou tam dodnes,“ poukázal Markel. Výjimečné lokality Historie podle něj dokládá i výjimečnost vinařských lokalit na Hodonínsku. „Bzenec, Polešovice, Domanín, Strážnice, Blatnice, tedy vinařské obce v širším údolí řeky Moravy,“ vyjmenoval. Podle Markela není vhodné terroir zužovat jen na stanoviště. „Zastávám Dijonskou školu, která vnímá i činnost člověka, která má obrovský vliv na charakter a styl vína,“ poznamenal. Likvidoval vesnici na Znojemsku, teď pomáhá bagrista s mapováním zaniklých obcí Přečíst článek › Součástí knihy je i náčrt vývoje odrůd. „To byla procházka po minovém poli, protože ve vinohradnictví používáme jen pár oblíbených slov v pojmenování odrůd, nešlápnout vedle bylo náročné. Podařilo se mi ale doložit například původní červenou odrůdu, která pochází až ze 17. století. Jmenuje se černý cinyfál a je to předchůdce frankovky,“ prozradil z obsahu Martin Markel. Kniha zaujala i Josefa Blažka z Brna. Víno je moje hobby a tohle je pro mě novinka. Mohou tam být zajímavé informace,“ zvažuje pořízení knihy.