Největší úspěch co do počtu zaznamenali tradičně ve Vídni na soutěži AWC Vienna. Odvezli si 293 medailí, z toho 75 zlatých. Tři šampiony, tedy nejlepší vína svých kategorií, brali moravští vinaři ze slovenské soutěže Muvina Prešov. „Moravská a česká vína jsou výjimečná a světová a přispívají k dobrému jménu České republiky. Na rozdíl od úspěchů našich sportovců, počítačových či strojírenských vývojářů ale o našich výsledcích nemusíme jen mluvit a ukazovat je na obrázcích. Můžeme je kdykoli nalít k ochutnání, sami sobě i svým zahraničním přátelům,“ komentoval Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.

S Tramínem červeným 2017, výběr z cibéb bodovalo v roce 2021 vinařství Znovín Znojmo. Tento sladký Tramín získal například velkou zlatou medaili na prestižních soutěžích Concours Mondial de Bruxelles a Berliner Wein Trophy, zlatou medaili a opravdu úctyhodných 96 bodů na soutěži Decanter World Wine Awards, další zlatou medaili na Portugal Wine Trophy, ve slovenském Danube Wine Challenge nebo na Vinalies Internationales v Paříži. Šampionem a vítězem kategorie přírodně sladkých vín se pak stal v Maďarsku na soutěži VinAgora.

Mezi nejúspěšnější vinařství stejně jako v předešlém roce patřilo jihomoravské B\V vinařství z Ratíškovic na Hodonínsku. Ocenění pro nejlepšího enologa získal Jiří Toman, hlavní enolog vinařství, a to za nejlepší kolekci a zároveň i nejlépe hodnocené víno České republiky na soutěži Bacchus Madrid. V nejprestižnější kategorii suchých Ryzlinků na soutěži Best of Riesling dosáhloratíškovské vinařství na třetí místo za Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr. Nejlepším bílým vínem na prestižní mezinárodní soutěží vín Concours Mondial de Bruxelles byl zvolen Ryzlink vlašský 2018 Reserva, pozdní sběr.

Vinaři se prosadili i za mořem, celkem sedm platinových medailí obdržela vína na mezinárodní soutěži vín v New Yorku, a to vinařství Štěpán Maňák, Kosík, Dvořáček LTM, Žůrek, Znovín Znojmo, Vinofol a Osička.

Nejvíce velkých zlatých medailí, hned šestnáct, získali naši vinaři na soutěži Michelangelo International Wine & Spirits Awards v Jižní Africe.

V předchozím roce 2020 vinaři ze světa přivezli 1100 medailí a 28 titulů šampiona, v roce 2019 to bylo 990 medailí. Účast na soutěžích finančně podporuje Vinařský fond, organizačně je zajišťuje Národní vinařské centrum se sídlem ve Valticích.

Největší úspěchy (šampioni) 2021



Název vinařství Víno Ocenění Soutěž



Vinařství Štěpán Maňák Tramín červený 2019 Šampion Great American International Wine Competition



Vinařství Zapletal Rulandské šedé 2020 Šampion Great American International Wine Competition



Vinařství Baloun Ryzlink rýnský, p.s. 2016 Šampion a Velká zlatá medaile Muvina Prešov



Bohemia Sekt Louis Girardot brut 2017 Šampion a Velká zlatá medaile Muvina Prešov



Rodinné vinařství Čech Cabernet Sauvignon rosé, p.s. 2020 Šampion Muvina Prešov



B\V vinařství Tramín červený 2018, výběr z hroznů Šampion Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg



ZNOVÍN Znojmo Rulandské bílé 2018, výběr z hroznů Šampion a Velká zlatá medaile Mondial des Pinots



ZNOVÍN Znojmo Tramín červený 2017, výběr z cibéb Šampion VinAgora



B\V vinařství Ryzlink vlašský 2018 Reserva, p.s. Šampion a Velká zlatá medaile Concours Mondial de Bruxelles



Vinařství Petr Skoupil Tramín červený 2020 p.s. Šampion Michelangelo International Wine & Spirits Awards



Vinařství Šabata Rulandské modré Barrique 2018 výběr z hroznů Šampion Michelangelo International Wine & Spirits Awards



Vinařství Dvořáček LTM Sauvignon RESERVA 2015, p.s. Šampion Concours Mondial du Sauvignon



Pavla Tréšková - ENTRÉE Sauvignon pozdní sběr 2020 Šampion a Velká zlatá medaile Oenoforum