Unikátní stavba byla podle něj náročná. „Používali se nové technologie a velkorysá řešení. Technologicky to byla náročná stavba, se zájmem jsme sledovali její vývoj,“ přiblížil Chaloupecký, který se včera věnoval v novém vinařství zpracování hroznů.

Následovaly podle něj konzultace nad propojením výrobního areálu, administrativní části a návštěvnického centra. Právě to obdivovali včera i návštěvníci degustace vín. „Nádherné prostředí, všude plno světla. Stavba, která zapadne do okolních vinohradů. Z terasy je krásný výhled,“ předháněli se návštěvníci v dojmech.

Moderní stavba v betonu a skle navazuje na viniční řádky, interiér tvoří oblouky připomínající klenbu vinného sklepa. „Když jsme zveřejnili záměr postavit v trati U Hájku vinařství, architekti Chybík a Krištof nás oslovili, zda by mohli udělat návrh. Vlna tam byla od první chvíle, oslovilo nás to,“ přiblížil začátek stavby ředitel vinařství Petr Chaloupecký.

Dostalo se do finále prestižní soutěže MIPIM Awards konané ve francouzské Cannes. Projekt od brněnské kanceláře Chybik+Kristof soutěž sice nevyhrál, k unikátní stavbě s typickou vlnou ve vinicích na Znojemsku, se ale upírají zraky z celého světa.

Vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku se dostalo do finále světové architektonické soutěže MIPIM Awards konané ve francouzské Cannes. Na snímku ředitel vinařství Petr Chaloupecký | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.