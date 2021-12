Oblíbená obec u Pálavy krotí turismus: podnikatelé se obracejí na právníky

Adriana Mašková



* Je jí třiadvacet let. Pochází z Tvrdonic na Břeclavsku.



* Soutěže StarDance se zúčastnila podruhé. Letos s Janem Cinou vyhrála, před dvěma lety s Miroslavem Hanušem skončila šestá.



* Je několikanásobnou mistryní republiky v tanci.

Většinu roku nyní třiadvacetiletá žena tráví v Praze, ale na rodnou obec nezanevřela. „Když má volno v práci nebo škole, pomáhá u rodičů v obchodě,“ zmínila Bartošová.

Mašková se začala angažovat i ve folkloru. „S Adrianou jsme šly letos na hody v průvodu. Obě v kroji. Kdo by to do ní řekl, že?“ tvrdí zase Veronika Hrubá Krásná.

Podle Bartošové se čerstvá vítězka StarDance účastní všech tradičních akcí v Tvrdonicích, ať jde o jarmark, ohňostroje nebo plesy. V prestižní soutěži ji podporovala celá rodina i kamarádi. „Fandili jsme každou sobotu. Jsme na ni moc pyšní. Pamatujeme si její první taneční kroky, když začínala tancovat,“ líčí její sestřenice Veronika Heklová, která bydlí v blízkém Lanžhotě.

Adriana zatančila i na její svatbě. „Bylo to pro nás překvapení a takový svatební dar. Teď jsme ji viděli každý týden v televizi. Nikoho z nás tenkrát nenapadlo, že se dostane tak daleko, je to fakt super,“ prohlašuje Heklová.

Ve Tvrdonicích měla Mašková velkou diváckou podporu. Hodně ohlasů bylo na sociálních sítích, více díky ní sledoval StarDance i starosta Zdeněk Tesařík. „Můžeme být hrdí, že máme takovou mladou a šikovnou holku. Měli jsme tady úspěšné sportovce, toto je zase jiná oblast. Je to významný počin pro naši obec,“ podotýká.

Když tancovala ve StarDance poprvé před dvěma lety, zatancovala pak Mašková s hercem Miroslavem Hanušem i na tvrdonickém obecním plese. „Přemlouvali jsme ji a podařilo se nám to. Pokud nám to covidová situace umožní, byli bychom rádi, kdyby nám něco ze StarDance zatančili i nyní s Janem Cinou," věří Tesařík.