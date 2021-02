Když jede manžel Rakvičanky Lucie Tomíškové z odpolední nebo noční směny ze Šakvic, musí hodinu čekat na nádraží, aby se vůbec domů do nedalekých Rakvic dostal.

Nejen Tomíškovým nový vlakový jízdní řád, který začal platit od prosince, zkomplikoval život. „Když jsme si zjistili spoje, byli jsme pořádně naštvaní. Manžel skončí před desátou večer v práci a vlak mu jede až za hodinu. Dřív přitom už pět minut po desáté vystupoval v Rakvicích. Totéž je i po noční. Skončí před šestou ráno a na vlak čeká do sedmi,“ kroutila hlavou mladá žena.

Na nevyhovující vlaková spojení, především pak o svátcích, si stěžují také lidé v Podivíně. „Ubylo osobních vlaků na Brno, namísto jednou za hodinu už jezdí jen jednou za dvě hodiny. Třeba o víkendu se z Brna z noční dostanu až v půl deváté. Končím totiž ve čtvrt na sedm a rychlík mi jede už šest minut po půl sedmé. To nestíhám. Je to šílené. A kdo potřebuje do Brna na půl druhou odpoledne, tak musí už v jedenáct vyjet. Polední vlak totiž taky zrušili,“ kroutila hlavou žena z Podivína, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Lidé si myslí, že důvodem těchto komplikací je zprovoznění elektrifikované trati z Hustopečí do Brna. „Z Hustopečí jezdí vlak každou půl hodinu. K tomu ještě vyjíždějí z autobusového nádraží do Šakvic i autobusy, které lidi dopravují k rychlíkům. Připadá nám, že my blíže k Břeclavi jsme pro Kordis jen občané druhé kategorie, přitom platíme jízdné jako všichni ostatní,“ rozčilovala se na podivínském nádraží další z cestujících, která se představila jako Jana.

Důvodem změny ve vlakové dopravě je podle společnosti Kordis, která v kraji hromadnou dopravu koordinuje, malý počet cestujících. „Zrušení dosavadního odjezdu osobního vlaku 4605 linky S3 7:10 o víkendech se týká jen stanic a zastávek Zaječí, Rakvice, Podivín a Ladná. Břeclav je dostupná linkou dálkovým vlakem v 7:21. Součet výstupů na uvedených zastávkách se o víkendu pohybuje kolem deseti osob a nejedná se zdaleka jen o cestující z nočních směn,“ zdůvodnil koordinátor Kordisu Květoslav Havlík.

Jak podotkl, odjezd rychlíku 803 linky R13, který z brněnského hlavního nádraží odjíždí šest minut po půl sedmé, většina pracujících stihne. „Potřebné odjezdy ze zastávek městské dopravy třeba poblíž brněnských nemocnic se pohybují v rozpětí 6:08 až 6:15. A z dalších míst v Brně s nepřetržitým provozem jako jsou pošta, železnice či hasiči se pohybují v rozpětí 6:05 až 6:21,“ doplnil.

Dopravit se například z Rakvic do Brna na odpolední směnu je podle Kordisu možné bez problémů. „Z Rakvic jede linka S51 ve 12:46, ze Zaječí 12:49 a linka R13 pak v 12:58. Ta je v Brně na hlavním nádraží ve 13:24. Od 13:24 do 14:00 je městskou dopravou dosažitelné téměř celé území Brna vyjma okrajových částí,“ oponoval Havlík.

Stížnosti Kordis sice v návaznosti na platnost nového jízdního řádu zaznamenal, avšak oproti předchozím letům jich ubylo. „Možná úprava jízdního řádu by teoreticky byla možná v roce 2023 s novými krajskými jednotkami Moravia, ale narazí zase na nesouhlas jiných občanů. Nikdy nebudou spokojeni všichni,“ dodal Havlík.

Cestující upozorňují také na to, jak je složité se v aktuálních jízdních řádech integrovaného dopravního systému vyznat. "Ten, kdo tohle vymyslel, nikdy hromadnou dopravou nemohl jezdit. Takhle rozkouskovat trasu, která bez problémů fungovala spoustu let, je hrozné. Jedná se jak o časové spojení, tak i nelogické přesedání ve směru na Brno či na Břeclav. Mluvím i spojení ve směru ze Šakvic na Hustopeče. Aby po sobě v rozmezí pěti minut jel prázdný vlak a autobus, to mi hlava nebere," poznamenala Tomíšková.

Například v Rakvicích nově zastavují některé rychlíky. "Spíše to vnímáme jako změnu pozitivní. Oproti dřívějším letům, kdy byla situace s dopravou v kraji skutečně velice špatná, se nám zatím nikdo s připomínkou neozval. Neznamená to ale, že je vše růžové a skvěle funguje. Jsme si vědomí, že zkoordinovat složitý systém dopravy v kraji není jednoduché. I proto posíláme pravidelně každým rokem připomínky Kordisu," okomentoval rakvický starosta Radek Průdek.

Pouze jednu stížnost na nový jízdní řád evidují například i v Zaječí. „Hned v prosinci volala paní a zlobila se, že jí nejede žádný spoj ve čtyři hodiny ráno a že se nemá jak dostat do práce, protože auto k dispozici nemá,“ vzpomněla si starostka Jana Hasilíková.