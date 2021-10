V další tornádem zasažené obci Moravské Nové Vsi dává Zlata Maděřičová místo voleb do pořádku zahrádku a rodinný dům po řádění živlu. Využila krásného počasí. S manželem spí už přes sto dní ve sklepě opravované budovy. „Musím nejdřív najít občanku, pak můžu jít k volbám. Je někde zahrabaná ve věcech. Všechny postupně přesouváme z jedné opravené místnosti do druhé, pořád něco hledáme," usmívá se žena.

V minulých volbách do Poslanecké sněmovny byla v Hruškách šedesátiprocentní účast voličů. Vesnice má necelých 1300 obyvatel. Volby před čtyřmi lety tady vyhrálo hnutí ANO s téměř třiceti procenty hlasů před komunisty s více než třinácti procenty a SPD, které se také přehouplo přes třináctiprocentní hranici.

Ještě v pracovním oděvu rovnou ze zaměstnání přichází s volebními lístky Petr Straka. „Odskočil jsem si odvolit, vyzvednu dítě ze školky a půjdu zase pracovat na dům. Volby beru jednak jako občanskou povinnost, ale také nesouhlasím s tím, co se v tomto státě teď děje,“ povídá osmatřicetiletý muž.

Za důchodkyní Miladou se i k překvapení členů volební komise hrnou další lidé. U vchodu dokonce lidé musí počkat, než na ně dojde řada. Jinak by se do místnosti, kde jsou oba volební okrsky, ani nevešli. „Frontu jsem tady neočekával,“ hlásí jeden starší muž.

Páteční "návštěvu" Hrušek využila k vyřizování záležitostí kolem nové dřevostavby, která roste na místě jejího původního domu, a návštěvy kamarádky. „Nikdy jsem si nemyslela, že na stará kolena ještě budu stavět barák,“ povídá předtím, než si nasadí respirátor a vchází do volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.