Volební účast na jižní Moravě k sobotní desáté hodině:

Necelých 28 procent voličů přišlo do sobotní desáté hodiny dopoledne k volebním urnám krajských voleb na jihu Moravy.

Informovala o tom mluvčí jihomoravského krajského úřadu Monika Brindzáková. Celkem odvolilo 27,78 % lidí. V senátních volbách do desáté hodiny hlasovalo 25,52 %. Nejvíce lidí zatím dorazilo k volbám v Brně, Kuřimi a Šlapanicích, před 34 %.

V minulých krajských volbách uspělo ve volbách hned sexteto kandidátů z Hodonínska. Dva z nich ale v průběhu funkčního období rezignovali. Někdejší okresní předseda lidovců Antonín Tesařík odstoupil z krajského zastupitelstva kvůli tomu, že se stal ředitelem hodonínské nemocnice. Veselan Petr Šelepa z ČSSD dokonce opustil kraj i republiku a je doposud velvyslancem v Portugalsku.

Zbylá čtveřice své mandáty obhajuje, a to Martin Kyjovský z ANO, Ivo Pojezný z KSČM, Lubomír Španěl z SPD i pirát Ivo Vašíček.

Jediným lídrem z hodonínského okresu byl o víkendových volbách kyjovský starosta František Lukl za Starosty pro Jižní Moravu. „Za úspěch považuji dvojciferné číslo, dvanáct a více procent. Tak abychom dokázali být silným a dobrým koaličním partnerem a navázat na to dobré, co jsme v koalici prosadili,“ řekl Deníku při odchodu z volební místnosti Lukl.

Obhajující Valenta měl jen čtyři protivníky

Vítězství v senátním obvodu Uherské Hradiště, do něhož spadá i sedmnáct obcí Veselska, obhajuje podnikatel Ivo Valenta. Ten před čtyřmi lety porazil ve druhém kole poměrně těsně Pavla Botka z KDU-ČSL.

Finálový duel, v němž se střetne Valenta s lidovcem, se dá očekávat i letos. Lidovci totiž od vzniku českého Senátu v uherskohradišťském obvodu ve finále nikdy nechyběli. Tentokrát o postup usiluje starosta Starého Města Josef Bazala.

Kromě zmíněné dvojice, měli lidé na výběr ještě z dalších tří jmen, a to z bývalého poslance Antonína Sedi z ČSSD, ředitele nemocnice Petra Sládka za ODS a živnostnice Jarmily Blažkové z SPD.

Na Veselsku měli ale voliči podle průběžně zveřejňované účasti menší zájem o volby do Senátu než o ty od jihomoravského krajského zastupitelstva.

/ROZHOVOR/ Zhruba ve čtvrt na jedenáct v sobotu dopoledne odvolil lídr Starostů pro Jižní Moravu dvaačtyřicetiletý starosta Kyjova František Lukl. Ten vhodil obálku do urny ve třídě Základní školy J. A. Komenského na Seifertově náměstí v Kyjově.

Co budete považovat za úspěch v krajských volbách?

Určitě dvojciferné číslo, dvanáct a více procent. Tak abychom dokázali být silným a dobrým koaličním partnerem a navázat na to dobré, co jsme v koalici prosadili, jako byly například zásady územního rozvoje nebo některé dotační tituly pro venkov, ale i třeba pro krajinu, jako je sázení alejí.

Preferoval byste koalici, která bude na půdorysu, jež je na kraji nebo v Kyjově na radnici?

Pro nás je nejbližším partnerem občanská demokratická strana a Piráti, i z hlediska celorepublikových aktivit. Samozřejmě velmi dobrou zkušenost mám jak s KDU-ČSL, tak s dalšími demokratickými stranami. Nakonec na té městské a krajské úrovni to není ani tak o politických stranách jako právě o konkrétních lidech. Nicméně tito tři jsou nám absolutně nejblíže.

Čím byla nejvíc specifická letošní kampaň? Máte jich za sebou už celkem dost…

Byla krátká, což jsem hodnotil velmi pozitivně a lidé byli spíše zdrženliví. Chápu to vzhledem k té situaci. Je to poučení do budoucna, že se spíše kampaně přesunou z kontaktní do onlinu.

V kampani jste měli i cimbálovou muziku, nebude vás mrzet, že nastane období bez zpěvu?

Určitě ano. I ty oslavy, ať už budou jakékoliv, při jakékoliv příležitosti, nebudou tak veselé. Nicméně je nutné respektovat tato doporučení. Věřím, že si tím těžkým obdobím projdeme se ctí a úspěchem, a že si to na jaře a na Slovácký rok, který bude příští rok v srpnu, do sytosti užijeme a vynahradíme.