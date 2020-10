Připravení byli na zahájení voleb v pátek krátce po poledni třeba v Lanžhotě na Břeclavsku. Ve volební místnosti na tamní radnici nechybí roušky, rukavice, dezinfekce i pásky na podlaze připomínající dodržování rozestupů mezi voliči. „Jedeme podle manuálu, jsme připravení. Vše máme nastaveno tak, že se nikdo nemusí obávat kvůli koronaviru k volbám přijít. Troufám si tvrdit, že riziko nákazy je zde rozhodně menší než například při běžném nákupu v obchodě,“ ubezpečil lanžhotský starosta Ladislav Straka.

Online reportáž

Lidé mohou vložit lístek do volební urny od páteční druhé hodiny odpoledne do desáté večer a v sobotu od osmi ráno do dvou odpoledne.

V pátek budou volit například i pacienti, kteří jsou hospitalizovaní ve Fakultní nemocnici Brno. „Celkem si o možnost zažádali tři pacienti a jeden zaměstnanec. Volit do Senátu v naší nemocnici nebude možné, nespadá do senátního obvodu,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

O možnost hlasovat nepřijdou ani Jihomoravané, kteří se nachází v karanténě kvůli pandemii koronaviru. „O zvláštní přenosnou volební schránku do čtvrtečních osmi hodin večer požádalo v Jihomoravském kraji 213 lidí. Od pátečního dopoledne do sobotních 14.00 tyto žádosti vyřídí deset čtyřčlenných volebních komisí,“ informovala krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Online reportáž

O hlasy voličů ve volbách do jihomoravského zastupitelstva se uchází celkem šestnáct stran, hnutí nebo koalic. V části Brna, Hodonínska, na Vyškovsku a Znojemsku lidé volí také nového senátora.

Necelých sedm procent voličů odevzdalo svůj hlas do pátečních čtyř hodin odpoledne v krajských volbách na jihu Moravy. Nejpilnější jsou zatím voliči v Brně, kde odvolilo už deset procent.

První voliči odhlasovali. Nevolí ve třídách, ale v tělocvičně

Jako první hlasoval v krajských volbách 2020 v hodonínském okrsku číslo 16 na volební průkaz předseda komise čtyřiasedmdesátiletý Milan Kučera. „Ve volebních komisích jsem už mnoho let, ale tyto volby jsou mimořádné. Je to poprvé, co máme komisi místo ve třídě v tělocvičně a ještě navíc pod lezeckou stěnou. Navíc jsem chtěl už tradičně upéct do komise bábovku, což mi ale tentokrát s ohledem na preventivní opatření vymluvili,“ říká Kučera.

Úvodní voličský nápor začal zhruba po dvaceti minutách opadat, a to i v okolních třech okrscích. Lidé spořádaně hlasovali v rouška, a to i třeba s logem pražské Slávie. Volební komisaři sedí ale tentokrát v odstupech.